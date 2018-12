Skispringer Kamil Stoch im Interview: „Ich versuche, normal zu bleiben“

Oberstdorf -

Herr Stoch, Sie sind nicht nur einer der erfolgreichsten Skispringer der Gegenwart, sondern ganz offensichtlich auch einer der beliebtesten Vertreter Ihrer Sportart. Wo man sich auch umhört in der Szene, alle loben Ihre Freundlichkeit und Kollegialität. Stimmen diese Beschreibungen?



Ich mag es eher nicht, über mich selbst zu reden. Aber ich würde mal sagen, dass ich versuche, normal zu sein und zu bleiben. Mir liegt sehr viel daran, ein ehrliches und positives Verhältnis zu den anderen Skispringern aufzubauen.



In Polen sind Sie ein Nationalheld, Sie haben zuletzt sogar den Fußballstar Robert Lewandowski bei der Wahl zu Polens Sportler des Jahres hinter sich gelassen. Wie nehmen Sie diese Popularität auf?



Mir ist schon bewusst, dass die Leute gewisse Erwartungen an mich haben, ich versuche sie auch zu erfüllen. Wenn ich mir meine Normalität erhalte, dann wird mir das auch gelingen. Die Situationen, in denen Menschen mit Autogramm- oder Fotowünschen auf mich zukommen, empfinde ich für gewöhnlich als schöne Momente.



Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Skispringen in Polen derart populär ist?



Meiner Meinung nach handelt es sich beim Skispringen um einen Sport ohne Aggressionen, Gewalt gibt es nicht. Das sehen die Leute natürlich auch. Das ist ein Grund. Hinzu kommt, dass die Zuschauer uns während der Wettkämpfe aus der Nähe betrachten und Autogramme sammeln können. Zudem haben wir in Polen nicht so viele Sportidole. Als damals mein polnischer Landsmann Adam Malysz seine Siegesserie begann, waren die Leute begeistert. Sie waren stolz auf Adams Titel und Trophäen. Adam war schon etwas Besonderes für mich, auch wenn ich als Nachwuchssportler kein Idol hatte. Ich habe mir die Topstars aus vielen Sportarten angesehen und habe versucht, deren gute Eigenschaften anzunehmen. Die Eigenschaften von Adam haben mir dabei sehr imponiert.



Letztlich sind Sie sogar noch erfolgreicher als Adam Malysz. Sie sind einer von fünf Skispringern, die alles gewonnen haben, was es in Ihrer Sportart zu gewinnen gibt: Sie sind dreimaliger Olympiasieger, Weltmeister, haben den Gesamt-Weltcup gewonnen und zweimal auch die Vierschanzentournee. Was bedeutet Ihnen das?



Ich denke nicht so sehr an die Vergangenheit. Ich bin auf die Zukunft ausgerichtet. Ich setze mir immer neue Ziele. Nur so kann ich mich verbessern. Und so finde ich auch Dinge, die ich noch nicht gewonnen habe.



In den sieben Weltcup-Springen dieser Saison standen Sie drei Mal auf dem Podium, gewonnen haben Sie aber noch nicht. Wie würden Sie Ihre Form vor Beginn der Vierschanzentournee beschreiben?



Ich muss vor allem ruhigbleiben. Und abwarten. Ich habe im Sommer und vor dem Saisonstart sehr viel an meiner Form gearbeitet. Ich weiß, dass mir noch etwas fehlt zur absoluten Topform, aber darauf warte ich geduldig. Und bis dahin arbeite ich normal weiter.



Welche Bedeutung hat die Tournee für Sie?



Es ist eine wirklich tolle Wettkampfserie, sie gefällt mir sehr. Das Interesse an uns ist in der Tournee-Zeit besonders groß. Aber für uns als Athleten sind die einzelnen Springen letztlich vier normale Weltcup-Termine. Wir machen nichts anders als sonst: Trainingssprünge, Qualifikation, zwei Wettkampfsprünge.



Gleichwohl sind Sie eine historische Figur der Tournee. In der vergangenen Saison haben Sie die Serie zum zweiten Mal gewonnen, und dabei gleich alle vier Wettkämpfe für sich entschieden. Als zweiter Springer nach Sven Hannawald 2002. Hätten Sie gedacht, dass Sie das drauf haben?



Vielleicht nicht im vergangenen Jahr. Aber klar: Das war schon eines meiner großen Ziele, diesen Grand Slam zu holen. Ich habe Sven Hannawalds Siegeszug damals am Fernseher verfolgt, und ich habe davon geträumt, das zu wiederholen. Darüber habe ich aber nicht gesprochen. Ich habe mich auf meine besten Sprünge konzentriert. Aber natürlich bin ich stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Für mich ist das eine fantastische Erinnerung. Aber ich schaue, wie gesagt, lieber nach vorne.



Wie haben Sie den letzten Sprung in Bischofshofen erlebt? Wie konnten Sie sich darauf einstellen und konzentrieren?



Die größte Schwierigkeit für mich bestand darin, bloß nicht daran zu denken, was ich mit diesem Sprung erreichen kann. Ich musste mit klarem Verstand springen. Mich auf mich konzentrieren, damit meine bestmögliche Leistung herauskommt. Aber ich habe viele Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Und diese Fähigkeit zur Konzentration ist eine meiner Stärken.



Nach Ihrem Triumph hat Ihnen Sven Hannawald als Erster gratuliert. Wissen Sie noch, was er Ihnen gesagt hat?



Es hat mir viel bedeutet, nach dem vierten Sieg seine Hand zu schütteln. Sven hat mir dabei gesagt: „Willkommen in diesem besonderen Klub.“



Was glauben Sie ist möglich für Sie bei der bevorstehenden Tournee?



Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt viele Favoriten zurzeit, viele Springer sind auf einem starken Level. Es wird schwerer zu gewinnen als im vergangenen Jahr, erst recht wird es schwerer, gleich alle vier Springen zu gewinnen. Die Tournee ist sehr speziell: Es genügt nicht allein, gut zu springen. Du brauchst auch Glück mit dem Wind. Das macht es so schwer.



Wer ist Ihr größter Gegner bei der aktuellen Vierschanzentournee?



Ich denke, einige Springer haben noch nicht Ihre Bestform erreicht. Ich glaube aber, dass die deutschen Skispringer sehr stark sein werden. Die Norweger sind zu beachten und natürlich Ryoyu Kobayashi aus Japan, der uns alle schon vier Mal geschlagen hat in dieser Saison. Ich hoffe, dass wir Polen auch zeigen können, dass wir sehr gut mithalten können.



Seit März 2016 ist der Österreicher Stefan Horngacher Trainer des polnischen Teams, zuvor war er Co-Trainer der Deutschen. Welchen Stellenwert hat er für Sie?



Er ist wahrscheinlich der beste Trainer für diesen Sport, den man sich vorstellen kann. Er hat uns zu einem der besten Teams in der Welt des Skispringens geformt. Und es ist ihm wichtig, dass wir einander respektieren und ein kameradschaftliches Verhältnis pflegen. Wir sind jetzt eines der professionellsten Skisprung-Teams in der Welt. Das ist Horngachers Werk.



Ihre Frau Ewa ist auch Ihre Managerin. Wie klappt die geschäftliche Zusammenarbeit mit Ihrer Partnerin?



Das ist eine ideale Situation für mich, auch wenn mich viele Leute gewarnt haben, mit ihr als Managerin zu arbeiten. Wir machen das nun schon seit vier Jahren, und es funktioniert bestens. Ewa hat sich zu einer tollen Managerin entwickelt, sie ist die beste Person, um meine Interessen zu vertreten. Ich vertraue ihr am meisten. Sie wird mich schon nicht ausnutzen.