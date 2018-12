Wellinger vor Vierschanzentournee: Gemacht für große Momente

Oberstdorf -

Den Sprung seines Lebens, 113,5 Meter von der Normalschanze des Alpensia Jumping Park, zweiter Durchgang, 10. Februar 2018, Schanzenrekord, den Flug von Rang fünf zum Olympiasieg in Südkorea, schaut sich Andreas Wellinger immer wieder an. „Die Leistung, die ich dort abrufen konnte, war extrem cool und auf einem sehr hohen Niveau. Damit habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt. Das noch mal zu sehen, die Momente noch einmal zu erleben, macht auf jeden Fall Spaß und ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut“, sagt Wellinger dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Spaß ist das eine. Zu wissen, in einer Extremsituation bestanden zu haben, bestätigt zu bekommen, derart gut, weit und schön springen zu können, wenn es drauf ankommt, verleiht gleichwohl auch innere Ruhe und sorgt zudem für neue Motivation. Denn gerade jetzt, kurz vor Beginn der 67. Vierschanzentournee am kommenden Samstag, dem ersten Saison-Höhepunkt, stagniert die Leistung des Skispringers Andreas Wellinger (23) vom SC Ruhpolding. Seine Diagnose: „Es fehlt die Konstanz.“

Sieben Wettkämpfe gab es bisher in dieser Saison, Wellinger schaffte die Plätze elf, neun, zwei, 13, 13, 14 und 24, ein ziemliches Platzierungsdurcheinander, was die persönliche Einschätzung der fehlenden Konstanz nur zu deutlich bestätigt. Die Sprünge seien noch nicht so sauber, findet Wellinger, „nach dem Absprung bin ich mit dem Schwerpunkt zu weit vorn. Dann fehlt mir die Höhe, um weit nach unten fliegen zu können.“ Nur einmal, bei den Wettkämpfen in Kuusamo (Finnland), sei bisher alles nach Wunsch gelaufen. Dort erreichte Wellinger seine einstelligen Ergebnisse: neun und zwei. Gerade dieser rasche Leistungsschub hat Wellinger „ein gutes Gefühl“ vermittelt: „Ich weiß: Im Skispringen kann es ganz schnell gehen – und du bist wieder vorne dabei.“

Andreas Wellinger beim Absprung von der Titlisschanze in Engelberg AP Foto:

Die vergangene Saison trudelte nach den großen Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Südkorea – Olympiasieg, Silber von der Großschanze und mit dem Team – überraschend fad aus, seine herausragenden Leistungen beim Saisonhöhepunkt gaben Wellinger keinen Schub. Und auch nach einem Urlaub in Mexiko mit Gelegenheiten zu einigen Surfeinheiten, seiner großen Leidenschaft, zudem zum Entspannen und Abschalten, gelang der Neustart im Sommer nur schleppend. „Nach der Vorbereitung war ich noch nicht so richtig weit“, sagt Wellinger. Bundestrainer Werner Schuster ergänzt: „Weder von den Daten noch von den Trainingsleistungen lief es richtig rund bei Andreas Wellinger in der Vorbereitung. Er hat sich zwar ein bisschen gesteigert, ist aber nie so richtig weit nach vorne gekommen.“

Andreas Wellinger war bei Meisterschaftsspringen immer besonders gut

Was fehlt? Schusters Einschätzung deckt sich mit der des Springers: „Die Konstanz ist noch nicht in Fleisch und Blut drin bei ihm.“ Aber Wellinger ist eben auch ein Phänomen, hochbegabt in Sachen Fluggefühl und ausgestattet mit einer Fähigkeit, die selten ist und die Champions auszeichnet: Mauen Trainingsleistungen lässt er dank seiner Konzentrationsfähigkeit stets deutlich bessere Wettkampfsprünge folgen.

So mag es sein, dass vor der Tournee teamintern Karl Geiger, der den bisher vorletzten Wettkampf in Engelberg (Schweiz) souverän gewonnen hat, und Stephan Leyhe in der internen Saisonleistungs-Hierarchie deutlich vor Wellinger liegen. Doch der Bayer ist in der Lage, „sich unter Druck faszinierend zu steigern“, sagt der Bundestrainer. Schuster vermutet, Wellinger habe einen Langzeitplan im Kopf – „bei ihm kann man sich darauf verlassen, dass er ein Mann für die großen Dinge ist“. Tatsächlich war Wellinger gerade bei Meisterschaftsspringen immer besonders gut: Olympiasieger ist er bereits seit 2014, in Sotschi gewann er mit dem deutschen Team. Hinzu kommt ein WM-Titel im Mixed, dazu Silber von der Groß- und Normalschanze bei der WM 2017 in Lahti (Finnland) plus sein Gold- und Silberschmuck von Südkorea. Dem stehen gerade mal drei Siege in Weltcup-Springen gegenüber, erstaunlich wenig für einen Skispringer seiner Klasse.

Olympiasieger Andreas Wellinger dpa Foto:

Vor der Tournee sagt Wellinger nun: „Ich weiß, wie meine Sprünge funktionieren. Es kann schon sein, dass ich schnell mal zwei Schritte nach vorne mache.“ Die Vierer-Springerserie ist wieder ein großer Wettkampf, Station eins steht am kommenden Samstag ist Oberstdorf an, es ist die Trainingsschanze der Deutschen vor und manchmal auch während der Saison. Schuster ist optimistisch, was den Verlauf der Tournee angeht, nicht nur, weil er mit Geiger und Leyhe zwei Springer in Topform dabei hat. Er weiß zudem eben auch, was er an Wellinger hat. „Wenn der Andi Wellinger in Oberstdorf am Start steht und die 25 000 Menschen jubeln, dann wird er besser. Darauf kann man sich verlassen.“ Und Schuster sagt auch: „Wenn er Oberstdorf gut übersteht, dann ist alles möglich.“