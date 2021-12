Nach schwerem Rad-Unfall: Ehefrau von Alex Zanardi spricht über Gesundheitszustand

Gute Nachrichten für Radsportler und Rennfahrer Alessandro Zanardi: Nach seinem schweren Handbike Unfall im Sommer 2020 kann der Italiener über Weihnachten vorübergehend zu seiner Familie zurückkehren und die Feiertage zuhause verbringen.



„Ein ganz wichtiger Schritt war, dass Alex vor einigen Wochen die Klinik verlassen konnte und zurück bei uns zuhaue ist“, sagte seine Frau Daniela in einem Interview mit BMW. Der deutsche Autobauer ist langjähriger Partner Zanardis.

Der 55 Jahre alte Zanardi hatte am 19. Juli 2020 die Kontrolle über sein Handbike bei einer Trainingsfahrt in der Toskana verloren. Er war daraufhin mit einem Lastwagen kollidiert und erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er ist mehreren Operationen konnten die Ärzte ihn stabilisieren und sein Leben retten.

Seit November 2020 liegt Zanardi in einer Reha-Klinik in der Region Venetien, um näher bei seinen Angehörigen zu sein. Seit einigen Wochen kann er nun auch seine Zeit mit ihnen gemeinsam verbringen. Zum derzeitigen Gesundheitszustand ihres Ehemanns äußerte sich Daniela Zanardi nicht.

Alex Zanardi: Von der Formel 1 zu den Paralympics

Der Italiener Zanardi, der nach zahlreichen Siegen in der US-amerikanischen IndyCar Series 1999 in die Formel 1 wechselte, fuhr eine Saison lang an der Seite von Ralf Schumacher beim britischen Rennstall Williams. Dort blieb er allerdings punktlos und erhielt bereits für die Folgesaison kein Cockpit.

Bei einem Unfall auf dem Eurospeedway in der Lausitz verlor Zanardi 2001 beide Unterschenkel, nachdem der vordere Teil seines Cockpits von einem weiteren Wagen mitgerissen wurde. Er kämpfte sich zurück und absolvierte nicht nur wieder zahlreiche Rennen in verschiedenen Motorsport-Klassen, sondern nahm als Handbike-Fahrer auch an den Paralympics teil.

2012 und 2016 gewann er in Rio de Janeiro und London insgesamt sechs Medaillen, darunter vier Mal Gold. Vor seinem Unfall hatte er sich auf die Paralympics in Tokio vorbereitet, die 2021 stattfanden. (shh)