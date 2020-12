Schumacher-Rekord eingestellt: Formel 1-Fahrer Hamilton wird zum Ritter geschlagen

Köln -

Große Ehre für Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton: Der 35-jährige Brite, der in der abgelaufenen Saison seinen siebten Titel gewann, wird von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Nachdem er in diesem Jahr den Rekord von Rennlegende Michael Schumacher eingestellt hat, wurde der 35-Jährige in der traditionellen britischen Neujahrs-Ehrenliste aufgeführt und darf von nun an die Anrede „Sir“ führen. „Lewis ist einer der größten Rennfahrer aller Zeiten und der erfolgreichste britische Sportler seiner Generation“, lobte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: „Auf der ganzen Welt wird er schon lange für seine sportliche Leistung geschätzt, in diesem Jahr hat er seine Ausnahmestellung auf der Strecke mit einer starken Stimme im Kampf gegen Diskriminierung kombiniert.“

Hamilton war bereits von der BBC in seiner Heimat als Sportpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet worden. Er setzte sich unter anderem für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. „Das Vereinigte Königreich kann sehr stolz darauf sein, einen Champion und Botschafter vom Kaliber eines Sir Lewis Hamilton zu haben“, sagte Wolff. Allerdings gab es durchaus Widerstand gegen den Ritterschlag, der mit Hamiltons Wohnsitz im Steuerparadies Monaco zusammenhing.

Hamilton ist längst auch Modedesigner, Influencer und Aktivist, nur einen Vertrag für die neue Saison hat er noch nicht unterschrieben. Das sollte aber nur eine Frage der Zeit sein. „Wir wollen beide miteinander weitermachen“, sagte Wolff unlängst, auch der Österreicher bleibt dem Team ja erhalten: „Mercedes will Lewis im Auto haben, er ist der beste Fahrer der Generation. Lewis wird immer im besten Auto sitzen wollen, das ist Moment der Mercedes.“ (SID, dpa)