Verfolgung auf E-Scooter aufgenommen: Formel-1-Pilot Vettel in Barcelona bestohlen

Barcelona -

Sebastian Vettel ist nach dem Formel-1-Rennen in Spanien überfallen worden. Dem viermaligen Weltmeister wurde am Montag in der Innenstadt von Barcelona eine Tasche gestohlen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag auf Anfrage erklärte, geht es Vettel selbst gut. Zuvor hatte „El Periódico“ in Spanien über den Fall berichtet.



Demnach war Vettel vor seinem Hotel bestohlen worden, als er aus seinem Auto stieg.



Der 34-Jährige habe dann versucht, den Täter oder die Täter ausfindig zu machen, indem er die ihm geklauten Kopfhörer über sein Mobiltelefon ortete. Als sein Handy den Standort anzeigte, buchte Vettel sich laut „Bild“ sofort einen E-Scooter und nahm prompt die Verfolgung durch den Stadtteil El Raval auf.



Die Diebe bemerkten die Kopfhörer allerdings und warfen sie aus der Tasche, so dass der Formel-1-Star keine Chance hatte.

Vettel war beim Grand Prix von Spanien am Sonntag im Aston Martin Elfter geworden. (dpa, red)