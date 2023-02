Köln – Es ist ein Los, das nur für bedingte Freude in Höhenberg sorgte: Der Erstrundengegner im DFB-Pokal für den Fußball-Drittligisten FC Viktoria Köln ist 1899 Hoffenheim. Das Duell mit dem Bundesligisten wird am Wochenende 6. bis 9. August stattfinden. Franz Wunderlich, Sportvorstand der Viktoria, sagte: „Es gibt sicher Erstligisten, die von der Attraktivität her gerade hier im Westen etwas angenehmer gewesen wären.“ Wunderlich sprach von einem „sehr unangenehmen Los“ gegen „eine spielstarke Mannschaft“.

Trainer Olaf Janßen meinte: „Man ist immer zufrieden, wenn man im Lostopf sein darf. Hoffenheim ist ein extrem schwerer Gegner.“ Der Coach hofft auf einen kleinen Vorteil, da sein Team beim Pokalduell schon zwei Ligaspiele absolviert und daher einen möglicherweise etwas besseren Rhythmus habe.

Hoffenheim trug am 31. Juli 2011 schon einmal ein Pokal-Duell in Höhenberg aus. Damals bezwang die TSG den Sechstligisten Germania Windeck mit 3:1 nach Verlängerung.