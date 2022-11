Köln – Monatelang warten Football-Fans auf der ganzen Welt vor allem auf dieses eine Spiel: Der 57. Super Bowl wird im kommenden Jahr den krönenden Abschluss für die laufende NFL-Saison sein. Auch für zahlrieche deutsche Fans ist das ein sportliches Highlight. Wann wird gespielt, wo wird das wichtigste Football-Spiel der Saison ausgetragen und wie können deutsche Fans das Spiel im TV verfolgen? Die wichtigsten Infos zum größten aller Sport-Events:

Wo wird gespielt?

Der Super Bowl wird 2023 am 12. Februar in Glendale im US-Bundesstaat Arizona ausgetragen. Schauplatz des 57. Finalspiels ist das State Farm Stadium in Glendale, Heimstätte der Arizona Cardinals. Glendale liegt nur knapp 14 km von der Millionenstadt Phoenix, der Hauptstadt Arizonas entfernt. Bis zu 70.000 Zuschauer passen in die Arena.

Schauplatz des 57. Super Bowls: das State Farm Stadium in Glendale Copyright: AFP

Wer überträgt den 57. Super Bowl im deutschen TV?

Der 57. Superbowl wird am 12. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit starten und samt Siegerehrung und Interviews von ProSieben und Dazn übertragen. Die RTL Group wird ab der Saison 2023/24 ProSiebenSat.1 ablösen, während Dazn auch weiterhin Heimat des American Football in Deutschland bleiben wird.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann kündigte für die Saison bereits an, die NFL im letzten Anlauf des Senders verstärkt übertragen zu wollen. An den ersten beiden Sonntagen im Oktober werden etwa mit den London-Spielen der Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints (02.10.) sowie der New York Giants gegen die Green Bay Packers (09.10.) jeweils drei Spiele in Folge live übertragen.

„Diese offensive Football-Programmierung mag den ein oder anderen überraschen. Aber wir wollen die letzte Saison der NFL mit der höchstmöglichen Intensität auf ProSieben zelebrieren. Wir feiern jeden einzelnen Spieltag mit der #ranNFL-Crew, die Football in Deutschland zum TV-Event gemacht hat und verdientermaßen zum zweiten Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.“

Ob ProSieben MAXX mit einer Warmup-Show auf den Super Bowl einstimmen wird, ist noch nicht bekannt. Beim Superbowl 2022 schlossen die Übertragungen aneinander an und waren auch in voller Länge im kostenlosen Livestream auf ran.de zu sehen.

Der Vorteil für Kunden von Dazn: Dort können Fans wieder zwischen dem amerikanischen Original-Kommentar und einer deutschen Tonspur wählen.

Wem das nicht reicht, der kommt nicht um einen Gamepass herum. Denn nur mit einem Zugang zum offiziellen Videodienst der NFL können Zuschauer während der Unterbrechungen die beliebten Werbespots schauen, für die Unternehmen Jahr für Jahr Millionen von Dollar ausgeben.

Wer sorgt in der Halftime-Show für Stimmung?



Popstar Rihanna wird beim 57. Super Bowl während der Halbzeitshow auftreten. Die US-Profiliga NFL postete am Sonntag bei Twitter ein Foto, auf dem die Hand der Sängerin mit einem Football zu sehen ist. „Let's GO“ und „#SBLVII“ stand darüber.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der vergangenen Saison waren Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent und Anderson .Paak beim Super Bowl in Inglewood/Kalifornien aufgetreten. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach US-Sängerin Taylor Swift einen Auftritt beim nächsten Super Bowl abgelehnt hat.

Wer singt die Nationalhymne der USA?



Für den Super Bowl 57 steht der Sänger der Nationalhymne noch nicht fest.

Wer ist Titelverteidiger?



Am 13. Februar 2022 holten sich die Los Angeles Rams im SoFi Stadium in Inglewood (Kalifornien) den begehrten Titel gegen die Cincinnati Bengals. Die Rams gewannen das Spiel mit 23:20 und feierten damit nach dem Super Bowl XXXIV ihren zweiten Super-Bowl-Triumph.

Warum ist der Super Bowl wichtig?



American Football ist die beliebteste Sportart der USA, den Super Bowl sehen sich etwa 100 Millionen Menschen im Fernsehen an. Kein anderes Sportereignis in dem sportbegeisterten Land zieht die Leute so sehr in den Bann wie dieses eine Football-Spiel am Ende einer NFL-Saison. Für einen 30-Sekunden-Werbespot hat der übertragende TV-Sender NBC in diesem Jahr Medienberichten zufolge bis zu sieben Millionen US-Dollar bekommen. (oke)