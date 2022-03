Wechsel und Gerüchte: Bayer zeigt Interesse an Torwart Ortega

Köln -

Die Fußballvereine versuchen sich trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sportlich zu verstärken. Wir blicken auf die wichtigsten Wechsel und Gerüchte in der Bundesliga, sowie in den europäischen Top-Ligen.

+++ Medien: Bayer zeigt Interesse an Torwart Ortega +++



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist offenbar an einer Verpflichtung von Torwart Stefan Ortega vom Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld interessiert. Das berichtet der kicker. Der 29-Jährige kann am Saisonende ablösefrei wechseln.Stammkeeper beim Werksklub ist der finnische Nationaltorwart Lukas Hradecky (32). Dieser, immerhin Bayer-Kapitän, hat allerdings noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Derzeitige Nummer zwei ist der russische Nationaltorwart Andrej Lunew, der ebenfalls bis 2023 einen Kontrakt bei Bayer besitzt.

+++ Freiburg verlängert mit Streich +++



Der dienstälteste Trainer der Fußball-Bundesliga bleibt im Amt: Der SC Freiburg hat erneut den Vertrag mit seinem Chefcoach Christian Streich und dessen Assistenten verlängert. Details zur Laufzeit des Kontrakts und weiteren Inhalten gaben die Breisgauer wie üblich nicht bekannt.



Der 56 Jahre arbeitet seit 1995 im Verein und ist seit 2011 Cheftrainer, im Sommer geht er in seine zwölfte Saison.„Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert“, sagte Sportvorstand Jochen Saier: „Wir sind überzeugt davon, in dieser Konstellation auch weiterhin erfolgreich an der Entwicklung unserer Mannschaft zu arbeiten.“



Streich, der bei vielen Experten als bester Trainer der Bundesliga gilt, verantwortete den SC bereits in 383 Pflichtspielen. In der Liga hat der Klub als aktueller Tabellensechster beste Chancen, im kommenden Jahr europäisch zu spielen, zudem steht Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Am 19. April (20.45 Uhr/Sky) könnte Streich bei Zweitligist Hamburger SV erstmals das Finale in Berlin erreichen.

+++ Seguin verlässt Greuther Fürth im Sommer - Wechsel zu Union Berlin +++



Mittelfeldspieler Paul Seguin wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth nicht verlängern. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, wechselt der 26-Jährige zu Liga-Konkurrent 1. FC Union Berlin. „Ich hatte hier die beste Zeit meiner bisherigen Karriere. Es steht für mich außer Frage, dass ich für unsere Mannschaft und den Verein den Rest der Saison alles geben werde, um die Saison bestmöglich abzuschließen“, sagte Seguin laut Vereinsmitteilung.

+++ Newscastle bereitet 60-Millionen-Angebot für Leverkusens Diaby vor, doch Leverkusen will mehr +++

Der neureiche Premier-League-Club, Newcastle United, bereitet offenbar ein millionenschweres Angebot für Bayer-Angreifer Moussa Diaby vor, berichtet Daily Mail.

Der französische Flügelstürmer, der in der laufenden Bundesliga-Saison zwölf Tore und sieben Vorlagen vorweisen kann, soll bereits seit Monaten auf dem Zettel der Magpies stehen und beim 1:1 gegen Bayern München erneut beobachtet worden sein.

Bayer-Angreifer Moussa Diaby jubelt mit Evans Fosu Mensah AFP Foto:

Das britische Nachrichtenportal berichtet aber auch, dass sich Bayer Leverkusen eher einen Preis jenseits der 80 Millionen Euro vorstellen würde, womit der 22-Jährige in die Nähe der Summe gelangen würde, welche der FC Chelsea 2020 für Kai Havertz hingelegt hatte.

Daby hatte die Werkself im Jahr 2019 für rund 15 Millionen Euro von Paris St. Germain verpflichtet. Vom französischen Tabellenführer kam im vergangenen Jahr auch Linksverteidiger Mitchel Bakker, an dem Newcastle ebenfalls Interesse signalisiert haben soll.

+++ Entscheidung diese Woche? Watzke über möglichen Haaland-Abgang: „Werden jemand Neues finden“ +++

Auch bei einem Abgang von Top-Stürmer Erling Haaland macht sich Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke keine Sorgen. „Wenn er geht, werden wir es so handhaben, wie wir es immer gehandhabt haben. Wir haben ja schon den einen oder anderen Torjäger verloren hier, Robert Lewandowski, Aubameyang. Wir werden wieder jemand Neues finden“, sagte Watzke.



Hans-Joachim Watzke spricht mit Trainer Marco Rose im BVB. Vorne im Bild: Stürmer Erling Haaland. dpa Foto:

Der spanische Radiosenders Cadena Ser hatte zuletzt berichtet, dass sich Haaland möglicherweise bald entscheiden wird. Nach Angaben des Senders liegen Haaland Angebote von Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City und angeblich auch vom FC Bayern München vor.



Eine Bestätigung dazu gibt es nicht. Unter Berufung auf Kreise von Real Madrid hieß es, alles deute darauf hin, dass der Stürmer nach Manchester wechseln werde.

+++ Freiburgs Vorstand: Zukunft von Schlotterbeck beim SC noch offen +++

Die Zukunft von Fußball-Profi Nico Schlotterbeck beim SC Freiburg ist nach Angaben von Sportvorstand Jochen Saier noch völlig offen. „Es ist alles möglich, vor allem, wenn die Rahmenbedingungen aus unserer Sicht im Sommer nicht stimmen“, sagte Saier dem „Kicker“ (Donnerstag). „Die Grundsatzentscheidung, ob er geht oder bleibt, ist noch nicht gefallen.“ Schlotterbeck zählt zu den Aufsteigern der Saison und hat sich mit seinen Leistungen schon mehrere Nominierungen für den Kader der Nationalmannschaft erarbeitet. Sein Vertrag in Freiburg endet im Sommer 2023.

+++ Freiburgs Petersen: Karriereende nach der Saison war ein Thema +++

Nils Petersen hat sich ernsthaft mit einem Karriereende nach dieser Bundesliga-Saison beschäftigt. „Tatsächlich habe ich das aufgrund meiner Verletzungen in Erwägung gezogen. Aber meine Frau und Familie haben mir Mut zugesprochen. Also: nein! Das ist wieder in weite Ferne gerückt“, sagte der Angreifer des SC Freiburg der „Sport Bild“ (Mittwoch). Grundsätzlich wolle er aber nicht „bis zum bitteren Ende kicken“, weil er auch später noch mit seinen Kindern oder in einer Altherren-Mannschaft Fußball spielen wolle.



Nils Petersen imago images/Langer Foto:

Petersens Vertrag in Freiburg läuft am Ende der Saison aus. Weil er in dieser Saison oft nur eingewechselt wird, beschäftigt er sich offen mit der Möglichkeit, den Club zu verlassen. „Ich werde hier nach sechs Jahren immer noch auf meine Vertragsverlängerung in der 2. Liga angesprochen. Das genieße ich. Das wegzuwerfen wäre schon hart“, sagte Petersen. Gerüchte, er stehe in Kontakt mit dem 1. FC Köln, stimmten aber nicht. „Fakt ist, dass ich bisher mit keinem Verein verhandelt habe“, sagte er.

+++ BVB-Torjäger Haaland trifft Vereinbarung mit Real Madrid +++

Die Spekulationen um die Zukunft von Erling Haland halten an. Wie die spanische Zeitung „Sport“ am Freitag berichtet, hat Real Madrid eine „Vorzugsvereinbarung“ mit dem 21 Jahre alten Dortmunder Torjäger abgeschlossen. Dies soll dem Tabellenführer der Primera Division das Recht zusichern, vor anderen Mitbewerbern mit Haaland über einen Wechsel verhandeln zu dürfen.

An Haaland hatte auch der FC Barcelona Interesse angemeldet. Liga-Boss Javier Tebas hält die Katalanen aber wegen ihrer finanziellen Schieflage für chancenlos. „Angesichts ihrer derzeitigen Situation können sie Haaland nicht verpflichten“, zitierte ihn die die Zeitung „Mundo Deportivo“.



Der norwegische Nationalspieler ist zwar bis 2024 vertraglich an den BVB gebunden, könnte den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga aber aufgrund einer Ausstiegsklausel für angeblich 75 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlassen. Laut „Sport“ versucht Real Madrid, den Preis zu drücken. Im Gegenzug soll dem BVB die Verpflichtung des ehemaligen Frankfurters Luka Jovic angeboten werden.

+++ Bierhoff zu Adeyemi-Wechsel zum BVB: Könnte ich mir vorstellen +++

DFB-Direktor Oliver Bierhoff rechnet offenbar mit einem Wechsel von Nationalstürmer Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. „Ich könnte mir vorstellen, dass er Dortmund als guten Schritt sieht“, sagte Bierhoff zu Sky.

Bald in einer Mannschaft? Adeyemi gegen Bayern-Verteidiger Süle AFP Foto:

Der gebürtige Münchner Adeyemi wird auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, für den der heutige 20-Jährige schon vom achten bis zehnten Lebensjahr spielte. „Bei Bayern München ist die Konkurrenz gerade im Sturm besonders groß“, sagte Bierhoff: „Er ist sicher jemand, der bei Dortmund mehr Chancen sehen würde, kontinuierlich und stetig zu spielen.“ Somit würde er den Weg gehen von Erling Haaland, der im Januar 2020 von Salzburg nach Dortmund wechselte.



Bis zu 40 Millionen Euro soll der Stürmer kosten, der 2018 für 3,5 Millionen von Unterhaching nach Österreich gewechselt war. Allerdings profitieren auch die Hachinger. Die haben sich nach SID-Informationen 22,5 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf zusichern lassen.

+++ Mainz 05 bestätigt Abgang von Stürmer Adam Szalai zum FC Basel +++

Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat den überraschenden Abgang von Adam Szalai zum FC Basel bestätigt. Der 34-Jährige einigte sich mit den Rheinhessen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte es übereinstimmende Medienberichte über einen bevorstehenden Wechsel des ungarischen Stürmers in die Schweiz gegeben.



Verlässt Mainz vorzeitig: Adam Szalai dpa Foto:

Ursprünglich lief Szalais Kontrakt in Mainz noch bis zum Saisonende. Szalai erhält in Basel einen Vertrag bis 2023.

„Adam ist sehr kurzfristig auf uns zugekommen mit der Bitte, das Angebot des FC Basel annehmen zu können, welches ihm eine konkrete Perspektive über den Sommer hinaus bietet“, erklärte der Mainzer Sportdirektor Christian Heidel.



Zuletzt feierte Szalai sein Comeback in der Bundesliga, nachdem er am Kopf operiert werden musste. Von 2010 bis 2013 ging der ungarische Nationalspieler ebenfalls für die Rheinhessen auf Torejagd. In 146 Pflichtspielen erzielte Szalai 28 Tore für Mainz 05.

+++ FC Bayern lässt BVB bei Adeyemi offenbar den Vortritt +++

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat bei ServusTV erklärt, warum der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi beim FC Bayern offenbar kein Thema ist. Der Angreifer sei „ein sehr guter Spieler. Das Problem ist: Wenn du so einen Spieler holst, musst du ihm Perspektiven aufzeigen. Da haben es die Dortmunder leichter“, sagte Hoeneß.

Begehrtes Talent: RB Salzburgs Karim Adeyemi

imago images/GEPA pictures Foto:

Adeyemi wechselt im Sommer voraussichtlich zur Borussia. Die Bayern haben jedoch „Coman, Sane, Gnabry und Musiala. Dann kannst du ihm schwierig klarmachen: Du bekommst einen Stammplatz. Sonst wäre es ein Spieler, mit dem du dich intensiv beschäftigen müsstest“.

+++ 1. FC Köln an Nils Petersen interessiert? +++

Der 1. FC Köln ist nach Medienberichten an einer Verpflichtung von Ex-Nationalstürmer Nils Petersen vom SC Freiburg interessiert. Nach Sky-Informationen hat es in den vergangenen Wochen schon mehrfach Austausch zwischen dem 33-Jährigen und FC-Trainer Steffen Baumgart gegeben. Petersens Vertrag läuft am Saisonende aus, er wäre damit ablösefrei.

Auf Anfrage dieser Zeitung stellte FC-Trainer Baumgart allerdings klar: „Es gab keine Gespräche mit Nils über einen Wechsel nach Köln. Das waren rein private Gespräche, da wir uns schon viele Jahre kennen. Ich schätze Nils, er ist weiterhin ein toller Stürmer – und nicht nur als Joker.“

Auszuschließen ist es also nicht, dass Petersen doch noch zum Thema in Köln wird. Zumal die Personallage im Kölner Sturm mit einigen Fragezeichen versehen ist. Im FC-Umfeld geht man davon aus, dass der glücklose Stürmer Sebastian Andersson (30) den Bundesligisten im Sommer trotz Vertrags bis 2023 verlassen könnte.

+++ Rekordtorschütze Klos verlässt Bielefeld im Sommer +++



Bei Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld endet im Sommer die elfjährige Ära von Mittelstürmer Fabian Klos. Wie die Ostwestfalen am Montag mitteilten, hat der 34-Jährige dem Klub seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Mit 162 Treffern (in 383 Einsätzen) ist der gebürtige Gifhorner Klos der Rekordtorschütze der Arminia. Sein Vertrag läuft aus



„Diese Entscheidung hat sowohl sportliche als auch private Gründe. So schwer sie mir auch gefallen ist, ist sie zu diesem Zeitpunkt die richtige für mich“, erklärte Klos und führte aus: „Meine sportliche Reise geht woanders weiter, und doch werde ich immer mit Arminia verbunden bleiben.“



Fabian Klos dpa Foto:

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi sagte: „Elf Jahre sind wir Wegbegleiter und haben zusammen viele Highlights erlebt. Sein Name wird immer mit besonderen Ereignissen wie dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals und den Aufstiegen von der 3. Liga bis in die Bundesliga verbunden bleiben.“

Klos war in der laufenden Saison dreimal in der Bundesliga für Bielefeld erfolgreich, zuletzt erhielt auf der Mittelstürmerposition aber zumeist der 23-jährige Janni Serra den Vorzug.



+++ „L'Equipe“: Haaland in Paris Wunschkandidat bei Mbappé-Abgang +++

BVB-Torjäger Erling Haaland ist bei Paris Saint-Germain offenbar der Wunschkandidat, sollte Superstar Kylian Mbappé den französischen Fußball-Spitzenclub im Sommer verlassen. Wie die französische Sportzeitung „L'Equipe“ (Mittwoch) berichtete, habe es bereits Gespräche zwischen PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi und Haalands Berater Mino Raiola gegeben.



Erding Haaland Getty Images Foto:

Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann Haaland Borussia Dortmund trotz eines bis 2024 datierten Vertrags in diesem Sommer angeblich für 75 Millionen Euro verlassen. Der von internationalen Topclubs umworbene Norweger hatte Mitte Januar nach dem 5:1 des BVB gegen Freiburg seinen Unmut über die angebliche Forderung der Clubspitze zum Ausdruck gebracht, bis März seine Zukunft zu klären.

In Paris könnte Haaland den französischen Weltmeister Mbappé ersetzen. Der Stürmer ist im Sommer ablösefrei und wird mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht.

+++ Aubameyang wechselt zum FC Barcelona +++

Der ehemalige Dortmund-Profi Pierre-Emerick Aubameyang wechselt vom FC Arsenal zum FC Barcelona. Der Präsident des spanischen Fußball-Topclubs, Joan Laporta, bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Eine offizielle Mitteilung zum Transfer des 32-Jährigen habe es noch nicht gegeben, weil die nötigen Dokumente aus London „eine Minute vor Schließung des Transferfensters“ um Mitternacht eingetroffen seien, erklärte er.



„Wenn alles gut geht, werden wir Aubameyang am Ende der Woche präsentieren“, sagte Laporta vor Journalisten in Barcelona. Welche Details noch fehlen, verriet der Vereinsboss nicht. Er versicherte aber, die medizinische Untersuchung sei erfolgreich absolviert worden, und der Vertrag mit dem Stürmer sei bereits unterzeichnet.



Laut Medienberichten wechselt der Nationalspieler von Gabun ablösefrei zu den Katalanen. Sein Vertrag in London soll zuvor aufgelöst worden sein. Aubameyang ging zwischen 2013 und Anfang 2018 in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund auf Torejagd. Anschließend wechselte er in die Premier League zu Arsenal. Bei den Gunners hatte er zuletzt seine Position als Kapitän verloren.

+++ 1. FC Köln hatte „unmoralisches Angebot“ für Anthony Modeste +++

Der 1. FC Köln hatte laut Thomas Kessler ein „unmoralisches Angebot“ für Torjäger Anthony Modeste aus Saudi-Arabien auf dem Tisch. Das sagte der Leiter der FC-Lizenzspielerabteilung am Montag beim TV-Sender Sky. „Es ist klar, dass sich Tony darüber Gedanken machen musste.“ Nach reiflichen Überlegungen habe sich der Franzose aber dagegen entschieden. „Das zeigt, wie groß sein FC-Herz ist und wie wohl er sich bei uns fühlt“, sagte Kessler.

AFC-Champions-League-Sieger Al-Hilal aus der Hauptstadt Riad hatte offenbar Interesse am 33 Jahre alten Franzosen, der in dieser Saison auf 13 Tore in 20 Bundesliga-Einsätzen kommt. Bereits 2017 hatte Modeste den FC nach einer herausragenden Saison verlassen – doch sein Abenteuer beim chinesischen Klub Tianjin verlief alles andere als gut.

+++ Mbappé mit Real Madrid einig - Keine Bestätigung aus Spanien +++

Fußball-Superstar Kylian Mbappé soll sich einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge mit Real Madrid auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Der Vertrag des 23 Jahre alten Franzosen beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain läuft nach der aktuellen Saison aus. Eine Bestätigung durch Real Madrid oder Mbappé lag zunächst nicht vor.



PSG und Real treffen ab Mitte Februar im Achtelfinale der Champions League aufeinander, das Hinspiel in Paris steigt am 15. Februar, das Rückspiel bei den Königlichen am 9. März. Mbappé spielt seit Sommer 2017 für PSG, war aber zunächst von AS Monaco nur ausgeliehen gewesen, ehe er für 120 Millionen Euro nach einem Jahr verpflichtet worden war.

+++ Lampard soll Everton vor Abstieg bewahren +++



Chelsea-Ikone Frank Lampard ist neuer Teammanager des abstiegsbedrohten englischen Fußball-Erstligisten FC Everton. Wie die Toffees am Montag mitteilten, unterzeichnete der Ex-Nationalspieler als Nachfolger von Rafael Benitez einen Zweieinhalbjahresvertrag bis 30. Juni 2024.



Frank Lampard imago images / PA Images Foto:

Ein Jahr nach seinem Aus bei Chelsea ist es für Lampard die dritte Station als Cheftrainer nach seinem Einstieg bei Derby County 2018. Mit nur 19 Punkten aus 20 Spielen steckt Everton als Tabellen-16. in der Krise. Der Klub hatte sich Mitte Januar nach nur acht Monaten vom Spanier Benitez als Teammanager getrennt.



+++ Modeste-Foto mit Berater löst Spekulationen aus +++

Anthony Modeste flog in der Trainingspause nach Istanbul. Fast zwangsläufig folgten Gerüchte in den türkischen Medien, nach denen es den Stürmer zu Galatasaray ziehe. Vor allem, nachdem Spielerberater Erdal Ferin ein Foto von sich und Modeste vor dem Bosporus veröffentlicht hatte.



Doch es war ein Privat-Trip, der FC hatte auch erklärt, Modeste nicht abzugeben. Gala soll inzwischen einen Stürmer gefunden haben. Bafétimbi Gomis kehrt zurück. Um dessen Belange kümmert sich Patrick Mendy – der auch der Berater von Modeste ist.

+++ Zakaria vor Wechsel zu Juventus Turin - Ankunft für Medizincheck +++

Juventus Turin kauft im Pandemie-Winter ein wie sonst kaum ein Fußballverein: Denis Zakaria steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum italienischen Rekordmeister. Wie auf Videos in italienischen Medien am Montag zu sehen war, fuhr der Mittelfeld-Star morgens am medizinischen Zentrum der „Vecchia Signora“ (Alte Dame) vor. Der 25 Jahre alte Schweizer hatte seinen Abgang für den Sommer bereits angekündigt. Da er dann jedoch ablösefrei gehen würde, ist Gladbach jetzt schon an einem Verkauf interessiert.

Ankunft beim Medizincheck: Denis Zakaria zieht es zu Juventus Turin. imago images/Nicolo Campo Foto:

Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof hatte am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“ erklärt, ein Angebot von Juve für Zakaria läge noch nicht vor. „Ich glaube, da ist ein Wunsch“, hatte er gesagt. Man habe aber „im Prinzip nichts in der Hand“.

Zakaria dürfte sich nach Medienberichten bis zum 30. Juni 2026 an die Bianconeri binden. Sein Wechsel in die A könnte laut Sky Sport Italia fünf Millionen Euro als Fixanteil und drei Millionen Euro als Bonus in die Gladbacher Kassen spülen.

Erst kürzlich hat Juventus einen der teuersten Wechsel im Profifußball in diesem Transferfenster ist perfekt. Stürmer Dusan Vlahovic kam vom AC Florenz. Juventus bezahlte nach eigenen Angaben 70 Millionen Euro zahlt.

+++ Weghorst wechselt zum englischen Abstiegskandidaten Burnley - VfL bekommt Wind +++

Der Wechsel von Wout Weghorst vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum englischen Premier-League-Club FC Burnley ist perfekt. Beide Clubs bestätigten den Transfer am Montagmittag wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist. „Der Abschied fällt mir nicht leicht. Meine Familie und ich hatten eine schöne und auch sehr wichtige Zeit hier“, sagte der 29 Jahre alte Niederländer. „Aber es ist auch ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen und noch einmal eine neue Herausforderung annehmen.“

Die Ablösesumme für den zweitbesten Torjäger der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte beträgt nach Medienberichten rund 14 Millionen Euro. Weghorst kam 2018 von AZ Alkmaar zum VfL und hatte großen Anteil an der Entwicklung des Clubs vom Beinahe-Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer. In 118 Bundesliga-Spielen für die „Wölfe“ erzielte er 59 Tore. Zusammen mit dem gesamten Team geriet aber auch Weghorst in dieser Saison in eine sportliche Krise. Als Ersatz für den Stürmer haben die Wolfsburger bereits Max Kruse von Union Berlin und den Dänen Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichtet.

Unterdessen hat Wolfsburg auf den längerfristigen Ausfall von Torjäger Lukas Nmecha reagiert und auch den dänischen Nationalstürmer Jonas Wind verpflichtet. Der 22 Jahre alte Skandinavier unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Zuletzt trug der Angreifer das Trikot des FC Kopenhagen. Laut Medienberichten soll der Angreifer zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

+++ Als Kruse-Ersatz: Union will Zweitliga-Torjäger Michel verpflichten +++

Als Ersatz für den abgewanderten Max Kruse ist Union Berlin offenbar in der 2. Fußball-Bundesliga fündig geworden. Der Bundesliga-Vierte steht vor einer Verpflichtung von Angreifer Sven Michel, der Torjäger des SC Paderborn soll nach Sky- und Bild-Informationen am Montagvormittag einen Medizincheck in Berlin absolvieren. Der 31-Jährige Michel, der in 19 Ligaspielen dieser Saison 14 Tore erzielt hat, soll rund zwei Millionen Euro an Ablöse kosten. Sein Vertrag beim SCP läuft noch bis 2023. Für Kruse soll Union dem Vernehmen nach rund fünf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg kassiert haben.

+++ Vertrag bis Saisonende: Rückkehr von Eriksen perfekt +++

Die Rückkehr von Christian Eriksen in den Profifußball ist perfekt. Rund sieben Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde hat der dänische Fußball-Nationalspieler wie erwartet beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford unterschrieben. Das gab der Aufsteiger am Montag bekannt. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zunächst bis zum Saisonende.Vor der Unterschrift musste sich Eriksen, dem nach dem Drama im vergangenen Sommer ein Defibrillator eingesetzt wurde, einer umfassenden medizinischen Untersuchung unterziehen, um die Freigabe für die Premier League zu erhalten.

Christian Eriksen dpa Foto:

Teammanager bei Brentford ist der Däne Thomas Frank. Von 2013 bis 2020 hatte Eriksen beim ebenfalls aus London stammenden Traditionsklub Tottenham Hotspur gespielt.

Eriksen, der von einer WM-Teilnahme am Jahresende in Katar träumt, stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag. Wegen einer Regel in Italien, die das Spielen mit eingesetztem Defibrillator untersagt, konnte der Mittelfeldspieler seine Karriere dort nicht fortsetzen.

+++ Max Kruse verlässt Union Berlin - Rückkehr zum VfL Wolfsburg +++

Max Kruse verlässt überraschend den 1. FC Union Berlin und kehrt zurück zum VfL Wolfsburg, wo er am Montag den Medizincheck bestreitet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschreiben, hieß es.

„Ich habe die Entscheidung getroffen, zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, „weil unsere gemeinsame Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist“, wurde Kruse, der am Abend zuvor noch in der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“ gewonnen hatte - in der Mitteilung zitiert. Er hatte zwischen 2015 und 2016 für die „Wölfe“ gespielt und neun Tore erzielt.

Beim VfL wird der 33 Jahre alte ehemalige Nationalspieler auch wieder mit Trainer Florian Kohfeldt zusammenarbeiten. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Werder Bremen. Von den Rückholabsichten der Wolfsburger hatte zuvor der „Kicker“ in seiner Online-Ausgabe berichtet.



„Ich weiß, was auf mich zukommt und ich nehme diese Herausforderung an“, sagte Kruse, der von Europapokal-Anwärter aus Berlin-Köpenick zu einer Mannschaft wechselt, die auf Tabellenplatz 15 gegen den Abstieg kämpft. In der Mitteilung der Unioner wurde Kruse so zitiert: „An alle von meinem Verein, den ich nun verlasse: Ich bin vor anderthalb Jahren nach Berlin gekommen, weil ich zu diesem Verein - dem 1. FC Union Berlin - wollte. Das hatte bei meinem damaligen Wechsel auch kaum einer verstanden oder geglaubt.“



Danach bat der Offensivspieler unter anderem um Verständnis „für meine Entscheidung, ein Angebot das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen“. Dem Tabellenfünften geht in Kruse ein absoluter Leistungsträger verloren. „Sein Abschied trifft uns unerwartet und es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, diesen Verlust sportlich zu kompensieren“, betonte Oliver Ruhnert als Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union.

+++ Sané über Gnabrys Vertrag: „Wollen alle, dass Serge hierbleibt“ +++

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wünscht sich eine Vertragsverlängerung von Serge Gnabry beim FC Bayern München. „Natürlich wollen wir alle weiter zusammenspielen. Wir kennen uns schon lange und wollen uns zusammen etwas aufbauen. Aber wir setzen niemanden unter Druck“, sagte Sané dem „Kicker“ (Montag) mit Bezug auf die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und zuletzt Kingsley Coman beim deutschen Rekordmeister, die alle im gleichen Alter sind. „Wir wissen, wie die Situation ist. Wir waren alle schon in einer solchen Situation. Aber wir wollen alle, dass Serge hierbleibt. Weil wir ihn brauchen, weil er ein super Junge und ein guter Fußballer ist“, sagte der 26 Jahre alte Sané.



Der Vertrag von Nationalspieler Gnabry endet im Sommer 2023. Sanés Vertrag läuft noch bis Sommer 2025.

+++ Spekulation über Nürnberger Hecking als Eberls Nachfolger +++

Nach dem Abschied von Max Eberl als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach wird auch über Dieter Hecking als möglicher Nachfolger spekuliert. Der aktuelle Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg war unter Eberl von Dezember 2016 bis Sommer 2019 Trainer der Borussia, musste aber damals für Marco Rose weichen. Nach „Bild“-Angaben zählt Hecking (57) nun zu den Kandidaten beim Erstligisten. Der 1. FC Nürnberg äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht.



Dieter Hecking (l), damaliger Trainer, und Max Eberl, ehemaliger Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach dpa Foto:

Eberl hatte am Freitag unter Tränen seinen Abschied als Sportchef bei den Gladbachern mitgeteilt. Er sei erschöpft und müde, sagte der 48-Jährige. Mit der Borussia hat er über mögliche Nachfolger gesprochen. „Ich weiß, dass der Club auf einem sehr, sehr guten Weg ist, einen Nachfolger zu finden“, sagte Eberl.



„Wir geben uns nicht viel Zeit. Wir haben die Möglichkeiten intern schon abgesteckt, wir werden uns extern umschauen“, sagte Club-Präsident Rolf Königs: „Wir stehen ganz am Anfang des Prozesses.“ Man sei für alles offen.

+++ Juventus verpflichtet Stürmer Vlahovic für mindestens 70 Millionen +++

Einer der teuersten Wechsel im Profifußball in diesem Transferfenster ist perfekt. Stürmer Dusan Vlahovic wechselt vom AC Florenz zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin, der nach eigenen Angaben vom Freitag dafür 70 Millionen Euro zahlt. Außerdem wurden zusätzlich Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro beim Erreichen bestimmter sportlicher Ziele vereinbart. Vlahovic unterschrieb an seinem 22. Geburtstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der Serbe hat in bislang 24 Pflichtspielen in dieser Saison 20 Tore für Florenz erzielt.

Ankunft in Turin: Dusan Vlahovic AP Foto:

Juventus belegt in der laufenden Spielzeit bisher nur Platz fünf und liegt bei einem mehr absolvierten Spiel schon elf Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Inter Mailand. Nach dem Wechsel von Stürmerstar Cristiano Ronaldo zu Manchester United hat der Rekordchampion in 23 Ligaspielen nur 34 Treffer erzielt. So wie früher Ronaldo wird nun Vlahovic bei Juventus das Trikot mit der Rückennummer 7 tragen.

+++ Gosens fiebert Debüt bei Inter entgegen: „Kann es kaum erwarten“ +++

Robin Gosens fiebert seinem Debüt bei seinem neuen Klub Inter Mailand entgegen. „Ich habe große Lust, durchzustarten und anzufangen. Ich kann es kaum erwarten, mit Trainer Simone Inzaghi und der Mannschaft auf dem Platz zu stehen“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler nach seinem Transfer von Atalanta Bergamo zum italienischen Meister bei Inter TV.Beim Traditionsklub aus Mailand „gab es große Meister, die mit diesem Verein Geschichte geschrieben haben“, betonte der Linksverteidiger, der seit Ende September mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt: „Ich hoffe, dass ich diese Geschichte weiterschreiben kann, und ich kann es kaum erwarten, alles, was ich habe, für Inter auf den Platz zu bringen.“

Er sei „sehr stolz darauf, dass ich in einer der größten Mannschaften Europas angekommen bin, ich bin überglücklich, hier zu sein.“ Inter leiht den 27-Jährigen zunächst bis Sommer aus. Sein Vertrag läuft anschließend bis Ende Juni 2026. Gosens ist der neunte Deutsche, der für Inter auflaufen wird.



Atalanta Bergamos Robin Gosens (r.) gegen ManCitys Kevin de Bruyne imago images/Action Plus Foto:

Auch Atalanta, das Gosens im Jahr 2017 vom niederländischen Klub Heracles Almelo verpflichtet hatte, widmete dem Deutschen warme Worte zum Abschied. „Mit Engagement, Ernsthaftigkeit und Temperament hast du dir in diesen Spielzeiten bei Atalanta eine führende Rolle verdient und dazu beigetragen, prestigeträchtige und unvergessliche Tore zu erzielen. Vielen Dank für alles, Robin, und viel Glück bei deiner neuen Erfahrung“, hieß es in einer Mitteilung des Klubs.

+++ Adeyemi als Haaland-Ersatz? +++

Beim BVB läuft die Suche nach einem Haaland-Ersatz längst auf vollen Touren. Fast täglich werden in den Medien neue Namen gehandelt. „Wenn Erling geht, werden wir eine andere und gute Lösung finden. Wichtig ist, dass wir kreativ bleiben“, kommentierte Watzke.



Begehrtes Talent: RB Salzburgs Karim Adeyemi

imago images/GEPA pictures Foto:

Aussichtsreichster Kandidat soll Karim Adeyemi sein. Meldungen, wonach mit dem 20 Jahre alten Nationalspieler aus Salzburg bereits eine Einigung erzielt wurde, kommentierte der BVB nicht. Weil sein Vertrag bis 2024 keine Ausstiegsklausel enthält, müsste der BVB jedoch tief in die Vereinskasse greifen. Dem Vernehmen fordert Salzburg eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro.

+++ Süle verlässt den FC Bayern +++

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat den ablösefreien Abschied von Nationalspieler Niklas Süle im Sommer bestätigt. „Die Verhandlungen ziehen sich schon sehr lange Zeit. Wir haben ihm ein Angebot gemacht. Er hat das nicht angenommen.

Niklas Süle dpa Foto:

Er wird den Verein am Saisonende verlassen“, sagte Kahn am Mittwoch in einer Medienrunde.Man habe dem Innenverteidiger ein „sehr gutes Angebot gemacht. Aber wir müssen gewisse wirtschaftliche Grenzen einhalten“, so der Bayern-Boss. Süle war 2017 von Hoffenheim zu den Bayern gewechselt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Über mögliche Nachfolgekandidaten wollte Kahn nicht sprechen.

+++ Bayer Leverkusen holt iranischen Nationalspieler Azmoun +++

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den iranischen Nationalspieler Sardar Azmoun verpflichtet. Der Mittelstürmer wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg nicht verlängern und wechselt zur Saison 2022/23 zur Werkself. Der 27-jährige Azmoun unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie Bayer am Samstag mitteilte.

Azmoun wurde mit Zenit dreimal in Serie Meister und spielte regelmäßig in der Champions League. Für den Iran absolvierte er bisher 60 Länderspiele und erzielte dabei 39 Tore.

„Sardar Azmoun ist seit Jahren einer der Topscorer der russischen Liga. Mit ihm bekommt unsere Offensive zusätzliche Qualität, Sardar wird unseren Angriff noch unberechenbarer und durchschlagskräftiger machen“, sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes.

+++ Medien: FC Bayern wirbt mit um begehrten Gladbacher Zakaria +++

Der FC Bayern München ist nach Medienberichten an einer Verpflichtung des international begehrten Defensivakteurs Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach interessiert. Das berichten die „Bild“-Zeitung und der TV-Sender Sky. Der 25 Jahre alte Schweizer ist aus verschiedenen Gründen auch für den deutschen Fußball-Meister interessant. Zakaria ist zum Saisonende ablösefrei zu haben.



Er hatte zur Jahreswende angekündigt, die Gladbacher im Sommer nach dann fünf Jahren ablösefrei verlassen zu wollen. Die Borussia würde ihn darum gerne noch im laufenden Winter-Transferfenster abgeben, um so mit dem Leistungsträger noch eine Ablösesumme zu erzielen.



Borussias Sportchef Max Eberl hatte Anfang der Woche auf die Frage, ob es schon konkrete Angebote für Zakaria und den ebenfalls am Saisonende ablösefreien Nationalspieler Mathias Ginter gebe, geantwortet: „Noch nichts Wirkliches.“



Für die Bayern könnte der in der Bundesliga erprobte Zakaria durchaus interessant sein, weil er künftig mögliche Lücken im Münchner Kader füllen könnte. Bei den Bayern ist die Zukunft von Nationalverteidiger Niklas Süle (26) und Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (27) aktuell ungewiss. Die Verträge der beiden Champions-League-Gewinner laufen Ende Juni ebenfalls aus. Auch sie könnten ablösefrei wechseln.

+++ FC Barcelona trennt sich von Ex-BVB-Profi Dembélé +++

Der FC Barcelona trennt sich mit sofortiger Wirkung von dem französischen Fußball-Profi Ousmane Dembélé. „Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht bei Barcelona bleiben will und sich nicht für Barças Zukunftsprojekt engagiert“, sagte der Fußballdirektor der Katalanen, Mateu Alemany, in einem am Donnerstag auf der Homepage des Clubs veröffentlichten Video. Deshalb sei Dembélé und seinen Beratern mitgeteilt worden, „dass er sofort gehen muss, weil wir engagierte Spieler wollen und hoffen, dass ein Transfer noch vor dem 31. Januar möglich wird“, sagte Alemany weiter.

Ousmane Dembélé AFP Foto:

Barça habe mit dem früheren Dortmund-Stürmer und dessen Agenten seit Juli 2021 Gespräche geführt. „Wir haben verschiedene Angebote gemacht, versucht, einen Weg für den Spieler zu finden, bei uns weiterzumachen. Und diese Angebote wurden von seinen Agenten systematisch abgelehnt“, sagte Alemany.



Trainer Xavi Hernández hatte schon am Vortag gewarnt, Dembélé müsse seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängern. Andernfalls werde er nicht mehr für den spanischen Verein spielen. „Entweder er verlängert oder wir lösen den Fall mit einem Weggang des Spielers. Uns bleibt nichts anderes übrig, nichts anderes“, sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Pokalspiel der Katalanen am Donnerstag bei Athletic Bilbao. Für dieses Spiel ist Dembélé bereits nicht mehr aufgestellt.



+++ Gladbach verleiht Hannes Wolf an Swansea City +++

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird offenbar Hannes Wolf an den englischen Zweitligisten Swansea City ausleihen. Das berichten der „Kicker“ und die „Rheinische Post“. Der Österreicher war im Sommer 2020 als Wunschspieler des damaligen Trainers Marco Rose für knapp zehn Millionen Euro verpflichtet worden. Unter Nachfolger Adi Hütter spielt der Offensivspieler aber keine Rolle mehr. Sportchef Max Eberl hatte zuletzt bereits angedeutet, dass sich bei Wolf in den nächsten Tagen etwas ereignen könne.

Hannes Wolf imago images/Fotostand Foto:

+++ Kehl: Dortmund will Vertrag mit Akanji verlängern +++

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund möchte seinen Innenverteidiger Manuel Akanji langfristig an den Verein binden. „Manuel ist ein absoluter Führungsspieler, der alle Spiele für uns gemacht hat, wenn er fit war. Er ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Defensive und hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben sehr großes Vertrauen in seine Fähigkeiten, deshalb werden wir natürlich versuchen, seinen bis 2023 befristeten Vertrag zu verlängern“, sagte der designierte BVB-Manager Sebastian Kehl der „Sport Bild“ (Mittwoch).

+++ Ex-Schalker Kolasinac wechselt zu Marseille +++

Marseille (dpa) - Der ehemalige Schalke-Profi Sead Kolasinac spielt zukünftig für Olympique Marseille. Das gab der französische Fußball-Erstligist am Dienstag bekannt. Der zuletzt beim FC Arsenal in London unter Vertrag stehende Linksverteidiger erhält laut Mitteilung einen Vertrag bis 2023. Kolasinac war in der Vorsaison an Schalke ausgeliehen und in 17 Spielen eingesetzt worden. Bei Arsenal kam der 28-Jährige zuletzt nur selten zu Einsätzen.