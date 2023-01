Köln – Die Fußballvereine versuchen sich trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sportlich zu verstärken. Wir blicken auf die wichtigsten Wechsel und Gerüchte in der Bundesliga sowie in den europäischen Top-Ligen.

+++ Schlägt Messi in den USA ein neues Kapitel auf? +++

Dem MLS-Verein Inter Miami soll bereits jetzt einen echter Transfer-Coup für den kommenden Sommer so gut wie sicher sein. Wie The Athletic berichtet, verfolge PSG-Superstar Lionel Messi den Plan, seine Karriere in den USA ausklingen zulassen. Gespräche mit dem US-Team würden bereits laufen, heißt es in dem Bericht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Inhalte von Twitter gestatten Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Schließlich stehe der mehrfache Weltfußballer bei Paris Saint-Germain nur noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag. Zwar heißt es auch, dass PSG gewillt sei, den 35-Jährigen für mindestens eine weitere Saison in der französischen Hauptstadt zaubern zu lassen. Der US-Klub sei jedoch äußerst zuversichtlich, dass es mit einert Verpflichtung bereits in den kommenden Monaten klappen werde.

Die Klubbesitzer Jorge und Jose Mas sollen zusammen mit Co-Eigentümer David Beckham an einem Vertrag für Messi arbeiten. Gerüchte um einen Wechsel Messis in die US-Liga sind derweil nicht neu. Auch wäre der Argentinier nicht der erste Fußballstar, der seine letzten aktiven Jahre in den USA bestritten hätte.