Unser kostenloser Push-Service: Die wichtigsten Nachrichten kommen direkt zu Ihnen!

Erhalten Sie alle Eilmeldungen und die wichtigsten Nachrichten per Push-Nachricht direkt aus unserer Redaktion auf Ihr Smartphone oder PC. Melden Sie sich kostenlos an und wir benachrichtigen Sie bei allen wichtigen Ereignissen in Ihrer Stadt oder in Ihrem Lieblingsverein. Außerdem senden wir Ihnen interessante Ratgeber-Stücke und tolle Ausgeh- und Freizeittipps!

Wie melde ich mich an?

Um sich kostenlos für unseren Push-Service anzumelden, wählen Sie in der unten stehenden Box einfach auf „Push-Nachrichten aktivieren“.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit links unten auf die blaue Glocke zu klicken, um unseren Push-Service zu aktivieren oder die Benachrichtigungs-Einstellungen anzupassen.

Nach dem Klick auf die Glocke öffnet sich ein Fenster, auf dem Sie zur Anmeldung auf „Zulassen“ klicken müssen. Wichtig: Je nach Browser ist die Formulierung zur Bestätigung unterschiedlich.

Ich sehe keine Glocke, warum?

Wenn Sie die Box und die Glocke nicht sehen: Der Push-Service funktioniert aktuell nicht für Nutzer des iOS-Betriebssystems (z.B. Apple iPhone, Apple iPads) sowie Safari-Nutzer. Auch der Internet Explorer bietet die Funktion aktuell nicht an.

Was kostet der Push-Service?

Unsere Push-Mitteilungen sind für Sie komplett kostenfrei.

Was genau ist eine Push-Mitteilung?



Push-Nachrichten sind Mitteilungen, die sich direkt auf Ihrem Smartphone oder Computer öffnen, auch wenn Sie unsere Homepage gar nicht geöffnet haben. In diesen Fällen blendet sich ein Fenster bei Ihnen auf Ihrem Bildschirm ein. Damit können wir Sie auf Meldungen aufmerksam machen, die Sie möglicherweise sonst verpasst hätten.



Wie kann ich meine Benachrichtigungseinstellungen oder meine Themen verändern?

Ihre Einstellungen können jederzeit auf dieser Seite verändert werden.



Ich finde keine blaue Glocke unten links am Bildschirmrand. Was kann ich tun?



Wenn Sie keine Glocke finden, dann haben Sie sich bereits als Empfänger unseres Push-Services eingetragen. Ihre persönlichen Benachrichtigungseinstellungen können auf dieser Seite jederzeit verändern.

Wenn Sie uns mit einem iPhone oder iPad besuchen, dann können wir Ihnen aktuell den Service leider nicht anbieten. Auch Microsofts Internet Explorer unterstützt den Push-Service aktuell nicht. Bitte verwenden Sie den Chrome- oder Firefox-Browser, wenn Sie den Service nutzen möchten.

Wie kann ich den Push-Service deaktivieren?



Sie können unseren Push-Service jederzeit auf dieser Seite deaktivieren. Drücken Sie dafür einfach auf den Button "Vom Push-Dienst abmelden":