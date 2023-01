Wachtberg – Fraunhofer schaut von Wachtberg aus nicht nur in den Himmel, sondern täglich in die Zukunft. Zumindest ist die Radartechnik, an der an den Standorten in Berkum mit der großen weißen Kugel und in Villip im Gewerbegebiet getüftelt wird, meist erst in ein paar Jahren serienreif. Und häufig ergeben sich erst in der Praxis neue Anwendungsgebiete. Radarstrahlen, die vorausfahrende Autos erkennen, können nämlich auch Bewegungen am Straßenrand erfassen und Fußgänger sichern.

Vernetzung von Forschung und Industrie ist darum unersetzlich. In den vergangenen beiden Jahren musste das Wachtberg-Forum allerdings pandemiebedingt ausfallen. Mit 200 Gästen auf der Liste – mehr als früher – ist die zehnte Auflage der Hausmesse des Fraunhofer FHR zudem erstmals auch virtuell zu besuchen gewesen.



Dennoch knubbelten sich bei der Begrüßung durch die beiden Institutsleiter die Gäste aus Industrie, Wissenschaft, Forschung und Verteidigung zwischen Messezelten und Vortragsbühne: „Die meisten Projekte haben wir in den Corona-Jahren ohne große Abstriche durchführen können“, berichtete Professor Peter Knott, warnte aber die Besucher: „Derzeit häufen sich die privaten Meldungen von Erkrankungen unter den Mitarbeitern. Seien Sie also vorsichtig. Die Pandemie ist wahrscheinlich nicht beendet.“ Professor Dirk Heberling, der andere Mann an der Doppelspitze des Instituts, stellte die neuen Gebäude und technischen Einrichtungen vor.

Drei der Wachtberger Erfindungen hat sich diese Zeitung angeschaut:

Beim Walzen im Stahlwerk sorgen Radarantennen mit Wachtberger Technik inzwischen dafür, dass nicht mehr soviel Verschnitt ist. Überschuss, der erst abgetrennt und wieder eingeschmolzen werden muss, ist damit passé. „Die heiße Bramme wird mit Wasser gekühlt. Dadurch entsteht ein Nebel, durch den eine Optik nicht schauen kann“, erklärt Projektmitarbeiter Stefan Wickmann das Grundproblem und meint damit den flüssigen Stahl auf dem Transportband.



So ordneten die Entwickler um Sabine Gütgemann erst Antennen an der Seite in einem ebenfalls wassergekühlten Kasten an und fügten dann weitere hinzu, um ein dreidimensionales Bild der Bramme zu bekommen – auf den halben Millimeter genau. „Sie hat eine Zunge und einen Schwanz mit Ausformungen. Zudem neigt sie dazu, sich vorne aufzuwölben wie ein Ski. Inzwischen kann die Technik dank Winkelberechnungen sogar den holprigen Bewegungen des glühenden Metalls auf dem Transportband folgen.“ Formal heißt die Technik: „Radarsensoren zur hochpräzisen messtechnischen Bestimmung von Prozessparametern im Walzprozess.“

Die Internen Prozesse steuert dabei „Asra“ – ein D-Band Mimo-Radar. Wickmann hat in Wachtberger die Programme wiederbeschreibbar auf Platinen gebracht. Der Einsatz von Grafikkarten lässt eine digitale Verfolgung des Stahls in Echtzeit zu. Und Eins kommt schnell zum anderen: So ist inzwischen ein 3D-Abbild auf einem halben Meter Länge selbstverständlich, und auch die Anzeige der exakten Geschwindigkeit auf dem Transportweg, sagt Christopher Schwäbig, der mit zum Team von Sabine Gütgemann gehört.



Wenn in Wachtberg geforscht wird, muss Englisch vermitteln, denn zum Team gehören derzeit auch eine Frau aus Indien und ein Mann aus Südkorea. Wissenschaftliche Mitarbeiter wechseln häufig bei Fraunhofer.

Verpackung und Inhalt kann „Sammi 3.0“ durchdringen. Der Urahn von „Sammi“ war entwickelt worden, um gefährliche Inhalte in Briefumschlägen auf dem Postweg aufzuspüren. Der jüngste Spross aus den Wachtberger Entwicklungslabors kann in fertig verpackten Adventskalendern mit Schokoladefüllung nach Fremdkörpern suchen oder eingeschweißte Leitungen in Kunststoffgehäusen zeigen – zerstörungsfreie Untersuchung also.

Das ginge auch mit Röntgen, aber Röntgenstrahlung, wie beim MRT, ionisiert die Umgebung, sagt der Fachmann von der Ahr, Michel André Knieps. Abgesehen von der Verstrahlung sind beim Röntgen unterschiedliche, weiche Massen – etwa Silikon und Mozzarella – kaum voneinander zu unterscheiden. Mit Radar geht das aber. Die Radarwellen scheitern bloß an purem Wasser.

Ihre Antennen haben die Wachtberger Forscher bei „Sammi 3.0“ nur noch über der zu scannenden Ware angeordnet – in Halbkreisen, von denen einer nach dem anderen in einer Bahn den Transportweg im Gerät überspannt. Jeder Halbkreis liefert 196 Messungen. Fachleute nennen „Sammi“ übrigens „Rotierender Millimeterwellen-Radarscanner zur 3D-Bildgebung“



Bewegung hinter einer Tür kann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Kauert dort eine bewaffnete Bedrohung, oder liegt da schwach atmend eine hilflose Person? Das Radargerät aus der Abteilung von Patrick Wallrath kann beide Fälle erkennen. Viel mehr als ein blaues Dreieck auf einem weißen Bildschirm ist derzeit zwar noch nicht zu sehen, wenn die Radarreflektionen ausgewertet sind, aber schon die Bewegungen dieses Dreiecks geben Aufschluss darüber, was die Person hinter der Tür tut. „Wir arbeiten daran, die Signale Gesten zuzuordnen“, sagt Wallrath. Radar macht selbst flache Atmung sichtbar, weil sich dabei der Brustkorb hebt und senkt.



Das Gerät, das auf seinem dreibeinigen Stativ so aussieht wie eine mobile Radaranlage, kann nicht nur dem Rettungsdienst auf der Suche nach Personen helfen, sondern Polizisten im Einsatz schützen, wenn sie eine Tür öffnen müssen. Auslöser der Entwicklung war der Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Per Drohne soll das System über Trümmer fliegend Überlebende finden, also auch perfekt für den Einsatz nach Erdbeben.