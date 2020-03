„Veedelsretter“: Wie Kölner mit Gutscheinen lokalen Unternehmen helfen können

Köln -

Gerade jetzt sollten die Menschen zusammenstehen, obwohl sie sich physisch voneinander distanzieren sollten. Doch wie kann den kleinen lokalen Unternehmen oder Selbstständigen im eigenen Veedel geholfen werden? Die Kölner Initiative „Veedelsretter“ hat darauf eine Antwort: Gutscheine erwerben und damit für die nötige Liquidität der Lieblingsläden sorgen.

Coronavirus: Gutscheine werden nach der Krise eingelöst

Auf der Plattform „Veedelsretter“ bietet der Webentwickler Railslove Lokalen, Geschäften, Kultureinrichtungen, Kleinstbetrieben, Freiberuflern oder Selbstständigen die Möglichkeit an, sich kostenfrei zu registrieren und Gutscheine anzubieten. „Wir hatten davon gehört, dass es für die lokale Wirtschaft sinnvoll ist, wenn während der Krise Gutscheine verkauft werden, die später eingelöst werden können, sobald der Laden wieder geöffnet ist. Da dachten wir uns, um für Einnahmen zu sorgen entwickeln wir als Entwickler doch etwas dafür“, sagte Stephan Pavlovic von Railslove dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Gutscheine und Veedelssoli

Seit Dienstag arbeitet ein mehrköpfiges Entwickler-Team an der Plattform, am Freitag konnten sich bereits die ersten lokalen Unternehmen registrieren. Am Montagmittag waren bereits 60 Geschäfte freigeschaltet. Ab Montagnachmittag soll der Gutscheinerwerb für eine Dienstleistung oder einen Wert dann möglich sein. Den Gutschein bekomme der Kunde dann per E-Mail zugeschickt, so Pavlovic.

Zudem werde es einen Veedelssoli geben, durch den der Lieblingsläden ohne direkte Gegenleistung unterstützt werden kann. Die Betriebe erhalten nach Pavlovic die kompletten Einnahmen: „Wir berechnen keine Transaktionsgebühren oder andere versteckte Gebühren. Die Betriebskosten der Plattform gehen auf uns.“

Registrierte Geschäfte werden vor der Freigabe auf der Webseite verifiziert. Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt unterstütze den Webentwickler.

„Wir hoffen damit helfen zu können – als Kölner Initiative, bei denen Kölner anderen Kölnern helfen durch diese schwierige Zeit zu kommen, damit Köln nach der Krise noch genau so bunt ist wie vorher“, sagte Pavlovic.