36 Milliarden Euro Schulden: Bayer baut 12.000 Stellen ab

Klagen in den USA, eine drückende Schuldenlast, ein aktivistischer Investor: Bayer hat derzeit viele Baustellen.

Ein Überblick darüber, wie das Jahr 2018 lief und was dem Unternehmen bevorsteht.

Leverkusen -

Bayer und dessen Chef Werner Baumann haben heute mehr Baustellen als je zuvor. Die Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto für fast 63 Milliarden Euro war die größte Auslandsübernahme in der deutschen Geschichte. Sie wird überschattet von immer mehr Klagen in den USA wegen des Verdachts, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat könne krebserregend sein. Gleichzeitig will Bayer weitere Unternehmensteile verkaufen, um sich von der drückenden Schuldenlast zu befreien. Und dann gibt es da noch einen Hedgefonds, der sich bei Bayer einzukaufen droht, und den geplanten Abbau von 12.000 Stellen. Ein Überblick über das, was am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz 2018 in Leverkusen Thema war.