Aktienkurse brechen ein: Konzerne aus der Region verlieren 2018 massiv an Wert

Rundweg enttäuschend verlief das Börsenjahr 2018 für die Aktiengesellschaften aus dem Verbreitungsgebiet des „Kölner Stadt-Anzeigers“. Schon die Entwicklung des Dax der 30 großen Aktiengesellschaften und des M-Dax der mittelgroßen Unternehmen war 2018 unerfreulich: beide Indizes gaben um etwa 18 Prozent nach. Viele Gesellschaften aus der Region – und vor allem deren Aktionäre – traf der Wertverlust in diesem Jahr aber noch deutlich härter. Dabei machen längst nicht alle Unternehmen schlechte Geschäfte. Doch angesichts schwierigerer Rahmenbedingungen (schwächere Konjunktur, interkontinentale Handelsstreitigkeiten, bevorstehender Brexit) werden viele Anleger vorsichtiger.

Nur zwei der 14 Werte unserer Liste schlossen 2018 besser ab als mit einem Kursrückgang von 25 Prozent und konnten sich damit als – wenn auch nur relative – Sieger fühlen: Die Deutsche Telekom hielt mit einem Kursrückgang von 2,7 Prozent nahezu das Kursniveau von Ende 2017. Und bei QSC, dem Kölner Anbieter von Informationstechnologie- und Telekommunikations-Services, gab es zwar auch einen Rückgang – er fiel mit minus 15 Prozent aber noch glimpflich aus.

Etwas schlechter als im Durchschnitt des Dax, aber immer noch besser als bei den meisten anderen Werten aus der Region fiel mit minus 27,6 Prozent die Kursentwicklung beim Kölner Finanzvertrieb OVB aus. Das Unternehmen, das private Haushalte und mittelgroße Unternehmen hinsichtlich Versicherungsschutz, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Immobilienkauf berät, hielt über das Jahr gesehen seine Gewinnprognose stabil, erwartet nach wie vor ein operatives Jahresergebnis von mindestens 13 Millionen Euro und will auch eine unveränderte Dividende zahlen.

Deutz und Bayer müssen einen Rückgang hinnehmen

Bei allen anderen Aktiengesellschaften aus der Region betrug der Kursrückgang 2018 mehr als 30 Prozent – teilweise verschärfte er sich in den letzten Wochen des Jahres noch deutlich. Die Ströer SE in Köln bietet Außen- und Online-Werbung an. Die Gruppe vermarktet rund 300 000 Außenwerbeflächen und mehrere tausend Webseiten. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn (vor Steuern und Abschreibungen) von rund 375 Millionen Euro. Der Aktienkurs ging trotzdem um fast 32 Prozent zurück.

Der Motorenhersteller Deutz lag bis vor einigen Wochen nur knapp im Minus, dann brachen die Kurse aber ein und es gab zum Jahresende einen Rückgang von 34 Prozent. Einen Rückschlag gab es 2018 für den Vorjahressieger Lufthansa: Die Airline hatte 2017 ihren Kurs noch um fast 150 Prozent steigern können. Dieses Jahr ging es dagegen wieder 37 Prozent abwärts.

Monsanto-Übernahme stellt Bayer vor große Probleme

Ein bitteres Jahr haben auch die Aktionäre der Chemie- und Kunststoffindustrie hinter sich. Die Übernahme des umstrittenen US-Saatgutherstellers Monsanto und die vielen anhängigen Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dessen möglicherweise krebserregendem Mittel Glyphosat haben Bayer zugesetzt: Der Kurs des Schwergewichts aus Leverkusen (Börsenwert vor einem Jahr noch über 86 Milliarden Euro) brach 2018 um 43 Prozent ein.

Auch die ehemaligen Bayer-Töchter Lanxess (Spezialchemie) und Covestro (Kunststoffe) konnten sich dem Negativtrend nicht entziehen: Der Kurs der Lanxess-Aktie brach um 39 Prozent ein, der von Covestro halbierte sich sogar. Wegen Rückstellungen für einen Personalabbau, Einschränkungen der Produktion infolge des Niedrigwasserstands im Rhein sowie der eingetrübten Konjunktur in den wichtigen Abnehmerbranchen Auto- und Bauindustrie hatte das Unternehmen im November seine Gewinnprognose zurücknehmen müssen, nachdem sie kurz zuvor noch bestätigt worden war – das kostete Vertrauen.

Von der Entwicklung in den zurückliegenden zehn Jahren verwöhnt war die Indus Holding in Bergisch Gladbach. Sie hat sich auf Erwerb und Entwicklung mittelständischer Industrieunternehmen konzentriert, die in Nischenmärkten aktiv und auf ihren Spezialgebieten Marktführer sind. Fast alle Übernahmen von Indus entwickelten sich erfolgreich. Bei einem Umsatz von etwa 1,65 Milliarden Euro erwartet die Holding 2018 ein operatives Ergebnis von etwa 154 Millionen Euro, sprach zuletzt aber auch von „Margendruck“ und „Ergebnisbelastungen“. Erstmals seit vielen Jahren gab der Kurs deutlich nach: Die Aktie verbilligte sich um 37,6 Prozent.

Auch die Deutsche Post leidet unter Risiken im Welthandel

Unter zunehmenden Risiken im Welthandel leidet auch die Einschätzung der Aktionäre im Hinblick auf die Deutsche Post: Wenn weniger gehandelt wird, wird auch weniger befördert. Die Post-Aktie gab daher in diesem Jahr um 41 Prozent nach.

Unter tiefroten Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 (16,2 Millionen Euro Verlust bei einem Umsatz von gerade mal 140 Millionen Euro) und einer weiteren deutlichen Schrumpfung der Geschäfte im laufenden Geschäftsjahr litt der Aktienkurs des Kölner Publikumsverlags Bastei Lübbe. Innerhalb eines Jahres ging der Kurs von 3,85 Euro auf 1,60 Euro zurück – ein Absturz um über 58 Prozent.

Die rote Laterne in unserer Aufstellung rheinischer Aktiengesellschaften trägt einmal mehr die Solarworld. Im laufenden Jahr gab es erneut Insolvenzanmeldungen und zudem die Einstellung der Produktion des einst größten deutschen Solarzellenherstellers mit Sitz in Bonn. Wenig überraschend sank der Preis des Papiers in diesem Jahr um weitere 90 Prozent – auf nun noch knapp über fünf Cent.