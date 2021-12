Britischer Billigflieger: Easyjet fliegt bald von Köln nach Mallorca

Köln/Bonn -

Der Airport Köln/Bonn erhält eine neue Direktverbindung. Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat am Donnerstag angekündigt, im kommenden Jahr vom Flughafen in Köln-Wahn direkt zur spanischen Ferieninsel Mallorca zu fliegen. Der erste Flug von Easyjet zur Mittelmeerinsel soll am 2. Mai kommenden Jahres abheben.

Flüge ab Mai drei Mal pro Woche

„Wir freuen uns, mit dieser neuen Strecke von Köln/Bonn nach Palma Fluggästen aus Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit zu geben, direkt mit Easyjet nach Mallorca zu fliegen“, sagte der Deutschland-Chef der Airline, Stephan Erler, am Donnerstag im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Flüge auf der Stecke würden ab einem Preis von gut 30 Euro angeboten. Die Destination soll ganzjährig angeflogen werden, nach Angaben von Erler drei Mal pro Woche. Neben Easyjet fliegt auch Eurowings diese Strecke.

Bislang fliegt Easyjet ab Köln/Bonn nur Berlin an. Die Strecke wird täglich außer samstags zwei Mal bedient. Die Flüge werden seit dem 1. Dezember wieder angeboten, nachdem Easyjet sich wegen der Corona-Pandemie im März 2020 vom Flughafen im Kölner Süden zurückgezogen hatte.

Easyjet wurde 1995 gegründet und war von Anfang an als Billigflieger ausgelegt. Die Gesellschaft verfügt über 169 Flugzeuge, allesamt Maschinen verschiedener Größen der Reihe A320 von Airbus.