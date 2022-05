Dachdecker, Kaufleute, Spedition: In welchen Berufen am Klimaschutz gearbeitet wird

Köln -

Investitionen in den Klimaschutz werden in den kommenden Jahren laut Agentur für Arbeit zu einem deutlichen Aufbau von Erwerbstätigkeit führen. Die Behörde erwartet bis 2030 zum Beispiel durch die Schaffung nachhaltiger Verkehrsinfrastruktur und mehr erneuerbare Energien ein Plus von 767.000 Erwerbstätigen.

Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben sich dabei in zahlreichen Branchen. Als wichtigste Märkte für den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft identifiziert die Agentur für Arbeit umweltfreundliche Energien, Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz, nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft und die nachhaltige Wasserwirtschaft. Vor allem Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe, aber auch für solche in der Gebäude- und Versorgungstechnik sind dabei an vielen Stellen gefragt.

Wunsch nach Nachhaltigkeit im Beruf

„Wir erkennen in unseren Beratungsgesprächen, dass die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit für unsere Kundinnen und Kunden vermehrt ein Thema ist. Auch im beruflichen Kontext wollen sich viele verstärkt für Nachhaltigkeit und Klimaschutz engagieren“, sagt Simone Salz, Bereichsleiterin der Kölner Arbeitsagentur, laut Mitteilung.

Zusammen mit sieben anderen Arbeitsagenturen im Rheinland bietet sie daher die virtuelle Veranstaltungswoche „Nachhaltige Berufe für morgen – Arbeiten im Rheinland“ an. Zwischen dem 30. Mai und 3. Juni können Interessierte sich verschiedene digitale Vorträge zum Thema anhören. Dabei werden unter anderem nachhaltige Berufe vorgestellt und Tipps zum Finden nachhaltiger Studiengänge gegeben.

Viele Berufe mit Klima-Bezug

Die Bandbreite ist dabei groß. Neben den genannten Leitmärkten zur wirtschaftlichen Transformation nennt die Agentur für Arbeit vorab auch bereits zahlreiche Berufe, die für die Klimatransformation besonders relevant sind. Im Handwerk kommen beispielsweise Stellen als Dachdecker mit Schwerpunkt Photovoltaik, Servicetechniker in der Windkraft oder Elektroniker für Gebäudesystemintegration in Frage. Auch Anlagemechaniker für Sanitär, Heizung und Klima werden eine Rolle spielen.

In der Landwirtschaft gilt es unter anderem Stellen im Garten- und Landschaftsbau zu besetzen. Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleitungen befassen sich ebenso mit dem Thema Klimaschutz wie Mitarbeitende in der Papier- und Packmitteltechnologie. Auch in der Elektromobilität und bei umwelttechnischen Berufen ergeben sich zahlreiche berufliche Optionen.

Wer sich für die digitalen Veranstaltungen der Agentur für Arbeit interessiert, findet diese im Netz unter www.arbeitsagentur.de.