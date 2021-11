Flughafen Köln/Bonn: Lufthansa schließt Vielflieger-Lounges

Köln -

Für Vielflieger der Lufthansa wird das Reisen künftig weniger komfortabel. Die Lufthansa-Lounges am Flughafen Köln/Bonn, in Bremen, Dresden, Leipzig und Nürnberg sowie Delhi bleiben dauerhaft geschlossen, wie das Unternehmen am Freitag auf Anfrage mitteilte. Weitere Entscheidungen seien bislang nicht gefallen. „Allerdings schauen wir uns unser Lounge-Portfolio grundsätzlich kontinuierlich an, um bei Bedarf auf sich verändernde Marktgegebenheiten eingehen zu können“, hieß es.



Nachmieter in Köln gesucht



Die Schließung der Lounge am Flughafen Köln/Bonn ist schon länger bekannt. Das Flughafen-Managment ist nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf der Suche nach einem Nachmieter für die Räumlichkeiten, in denen bislang die Lounge der größten deutschen Airline untergebracht war.



Lufthansa zufolge spielen die Marktgegebenheiten an den einzelnen Standorten eine große Rolle, beispielsweise Veränderungen bei den Passagierströmen oder die Verfügbarkeit von Lounge-Flächen sowie Mietverträge. Wo es möglich ist, will Lufthansa Fluggästen Alternativen anbieten, beispielsweise an Standorten, an denen Partner aus der Star Alliance eigene Lounges unterhalten, etwa in Delhi (Air India).



Frankfurt öffnet wieder



Der Luftverkehr zählt zu den besonders hart von den Folgen der Pandemie getroffenen Branchen. Ihre große Lounge „First-Class-Terminal“ am Flughafen Frankfurt will Lufthansa am 1. September wieder öffnen. Dafür soll eine First Class Lounge im Terminal 1 vorübergehend geschlossen werden. Ein Parallelbetrieb sei angesichts der aktuellen Zahl der berechtigten Gäste wirtschaftlich nicht darzustellen. Sobald die Zahl wieder steige, werde auch die Lounge wieder geöffnet. (mit dpa)