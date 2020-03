Die Deutsche Post hat sich entschlossen, die Produktion des Streetscooters einzustellen.

Man wolle sich aber nicht von der E-Mobiliät abwenden, heißt es.

Unsere Autorin findet: Der Schritt bedeutet nicht nur wirtschaftlich betrachtet ein Scheitern.

Bonn -

Die Deutsche Post wollte nie ein Autohersteller sein. So betonte es Konzernchef Frank Appel zuletzt und so betont es auch Vorstandsmitglied Thomas Ogilvie am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen für das Jahr 2019.