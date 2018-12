Konzern will jede zehnte Stelle streichen: Monsanto bringt Bayer Probleme

Köln -

Gut 102 Euro war eine Bayer-Aktie Ende 2017 wert. Nur noch etwas mehr als 61 Euro kostet sie derzeit – ein Rückgang um rund 40 Prozent. Größere Ausschläge dürfte es für das Wertpapier des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns in den letzten Tagen des Jahres eher nicht mehr geben.

Vor allem durch den Abschluss der zwei Jahre zuvor gestarteten Übernahme des US-amerikanischen Saatgut- und Pflanzenschutzriesen Monsanto sollte 2018 zum Erfolg werden. An der Güte der Vereinigung von Bayer und Monsanto zum weltgrößten Agrarchemie-Unternehmen ließ Bayer-Chef Werner Baumann noch im Februar keinerlei Zweifel: Die geplante Übernahme bringe allen Beteiligten Vorteile, sagte er anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz damals. Der Erwerb von Monsanto gehe nicht auf Kosten der anderen Bayer-Geschäfte.

Glaubwürdigkeit hat gelitten

Auch im Dezember 2018 vertritt Baumann weiter diese Position. Dabei hat die Glaubwürdigkeit gelitten: Ende November, kein halbes Jahr nach Vollzug der Übernahme Monsantos, teilte der Vorstandsvorsitzende mit, dass Bayer weltweit 12 000 Arbeitsplätze streichen werde – mehr als jede zehnte Stelle fällt dem Sparprogramm zum Opfer. Ein Drittel ist durch die Monsanto-Akquisition bedingt, aber auch Pharmaforschung und Verwaltung sind betroffen. In Wuppertal gingen Anfang Dezember 1500 Bayer-Leute auf die Straße, weil ihr Arbeitgeber in der Stadt 750 Jobs abbaut.

Bayer will insgesamt effizienter und profitabler werden, veräußert dafür auch die Tiermedizin-Sparte und das Geschäft mit Sonnenschutz und Fußpflege sowie die Mehrheitsanteile am Chempark-Betreiber Currenta.

Ärger um Pflanzengift Glyphosat

Den schlechten Nachrichten waren Monate vorausgegangen, in denen Bayer immer wieder neue Nackenschläge versetzt bekam, weil die Begleitumstände der Übernahme von Monsanto nicht hätten schlechter sein können. Im ersten US-Prozess um Krebsrisiken durch die Anwendung von Monsantos – und nun Bayers – Pflanzengift Glyphosat zeichnete sich im August eine heftige Niederlage für die Leverkusener ab: 289 Millionen Euro Schadensersatz stünden dem unheilbar an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Hausmeister Dewayne Johnson zu, befand eine Jury im Bundesstaat Kalifornien. Zwar senkte die zuständige Richterin Strafe und Schadensersatz später auf 78 Millionen Dollar, doch im Grundsatz hieß es noch immer: Glyphosat hatte die Krebserkrankung ausgelöst und Monsanto hatte nicht vor den Risiken gewarnt. Ein Schlag für Bayer, hatten die Leverkusener doch damit gerechnet, dass das Urteil gekippt werde.

Der Konzern wehrt sich weiter und ist fest davon überzeugt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Doch bevor das kalifornische Berufungsgericht zu einem neuen Urteil kommt, könnten bis zu zwei Jahre vergehen. Es wird Bayer kaum gelingen, in der Zwischenzeit den Fokus nachhaltig auf andere Themen zu lenken – mehr als 9300 Glyphosat-Klagen sind noch in den USA anhängig und die Zahl wird immer größer. Bayer hat eine unbekannte Summe für die Verteidigungskosten zurückgestellt, mögliche Schadensersatzzahlungen sind nicht eingepreist, weil Bayer weiter hofft, ohne diese auszukommen. In einer derart prekären Situation war der Konzern zuletzt 2001 – als es um Todesfälle ging, die mit Bayers Blutfettsenker Lipobay in Verbindung gebracht wurden.

Es fehlt Bayer an Medikamenten

Die Leverkusener hatten 2018 aber auch noch andere Probleme. Mängel in Bayers Arzneimittelproduktion kosteten das Unternehmen 300 Millionen Euro, weil umsatzstarke Medikamente nicht mehr verkauft werden durften.

Außerdem schwächelt Bayer weiter in der Pharmaforschung: Mittel- und langfristig fehlt es an Wirkstoffen und Medikamenten, die Verluste ausgleichen könnten, wenn Mitte der 2020er-Jahre Patente für Umsatztreiber wie das Blutgerinnungsmittel Xarelto auslaufen. Zudem gestaltet sich die Suche nach einem Käufer für die Currenta-Anteile schwierig. Ein turbulentes Jahr liegt hinter Bayer – und eine Trendwende ist nicht in Sicht. (mit thk)