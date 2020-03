Soforthilfen und Kurzarbeitergeld: Kölner Experten geben Firmen Rat in der Coronakrise

Köln -

Bund und Land haben umfangreiche Hilfen für deutsche Firmen in Aussicht gestellt. Fast täglich legten die öffentlichen Institutionen nach. Die NRW-Bank erhöht den Bürgschaftsanteil. Das Land gibt Soforthilfen. Kurzarbeitergeld kann jetzt auch beantragt werden, wenn überhaupt nicht mehr gearbeitet wird, das so genannte Null-Kurzarbeitergeld.

Doch so groß und großzügig diese ganzen Hilfen auch sind, so verwirrend sind sie auch. Kaum ein Unternehmer behält derzeit den Überblick, welche Hilfestellung für ihn sinnvoll und verfügbar ist.

Und noch problematischer: An wen soll er sich auf welchem Wege wenden, um sie zu bekommen?

Experten geben Rat

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten, den Kammern, Banken und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gibt die Wirtschaftsredaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“ in den kommenden Tagen Ratschläge für Unternehmer in Sachen Corona-Hilfen.

Ausgewählte Fragen werden im Wirtschaftsteil Ihrer Zeitung beantwortet. Bitte senden Sie ihre Fragen per E-Mail an:

ksta-leseraktion@dumont.de (red)