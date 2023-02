Köln – Bei einem Wohnungsbrand in der Florenzer Straße ist am Abend eine Person schwerverletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe sich die Person selbständig aus ihrer brennenden Wohnung in die gegenüberliegende retten können. Anschließend wurde sie von der Feuerwehr aus dem neunten Obergeschoss herausgeholt und in ein Krankenhaus gebracht.

Person bei Brand in Köln-Chorweiler in Wohnung eingeschlossen

Zudem war eine Person im elften Obergeschoss eingeschlossen worden, doch auch sie zählte zu den insgesamt 41 geretteten Personen. Eine schwangere Frau wurde vorsorglich ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.



Zum Ende hin habe die Feuerwehr alle verbliebenden Personen zurück ins Gebäude begleitet und die durch die Löscharbeiten verursachten Wasserschäden beseitigt. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 68 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das zuständige Kommissariat der Polizei Köln aufgenommen. (red)