Euskirchen & Eifel

45 Palmen im Seepark:

Römerstadt macht auf „Palma de Zülpich“

In Zülpich wird ein „mediterraner Palmenstrand“ am Wassersportsee entstehen. So kündigt es zumindest die Seepark gGmbH an. Und für das Klima sollen die Pflanzen auch noch gut sein.

von Michael Schwarz