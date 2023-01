Euskirchen-Niederkastenholz – Der 86-jährige Mann aus Niederkastenholz, der seit Sonntag vermisst wurde und nach dem intensiv in einem 4000 Hektar großen Waldgebiet im Bereich der Steinbachtalsperre gesucht wurde, ist am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet Bad Münstereifel tot aufgefunden worden. Dies teilte die Euskirchener Polizei mit. Weitere Informationen über die näheren Umstände seines Todes gab die Polizei nicht. Für Samstag hatte die Dorfgemeinschaft Niederkastenholz Bürger zu einer Fortsetzung der Suche aufgerufen, die am Mittwochabend abgesagt wurde.

Polizei und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) hatten ihn seit Sonntagabend gesucht. Der Mann war nach einem Spaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt.

4000 Hektar großer Suchbereich

Am Montag war die Polizei mit zwei Hundertschaften aus Bonn sowie jeweils zwei Polizisten der Reiterstaffel aus Bochum sowie Diensthundeführern im Einsatz. Mit neun Suchhunden unterstützte das DRK die Beamten. Zeitweise setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Das Areal, in dem die Einsatzkräft den Senior vermuteten ist groß und unübersichtlich: Etwa 4000 Hektar mussten die Einsatzkräfte absuchen. „Das zeigt, wie schwer unsere Suche ist.“, sagt Franz Küpper, Sprecher der Kreispolizei. Gesucht wurde im Hardtwald, um das Kloster Schweinheim, Niederkastenholz und Kirchheim bis zur Grenze des Rhein-Sieg-Kreises. (ch/red)