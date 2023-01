Seniorin nach Sparkassenbesuch überfallen

Bonn/Euskirchen – Vor dem Bonner Landgericht sollte am Dienstag der Prozess gegen einen 51-jährigen Euskirchener starten, der im Herbst 2019 auf besonders hinterhältige Weise einer Senioren die Handtasche geraubt haben soll. Doch wegen der Erkrankung der 73-Jährigen, die als Zeugin aussagen soll, hat der Prozess nach Mitteilung einer Gerichtssprecherin kurzfristig aufgehoben und vertagt werden müssen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Raub und Körperverletzung vor. Am Nachmittag des 3. Oktober 2019 soll der Mann beobachtet haben, wie die Rentnerin in der Sparkassen-Filiale in der Dechant-Vogt-Straße wiederholt Geld gezogen hatte. Anschließend soll er sie mit dem Fahrrad bis kurz vor ihre Haustür verfolgt und sie dann geschubst haben. Die 73-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte. Danach soll ihr der Mann laut Anklage die Handtasche entrissen haben, in der sich 1800 Euro Bargeld , das sie kurz zuvor gezogen hatte, sowie ein Portemonnaie mit weiteren 750 Euro und ein Handy befanden. Der mutmaßliche Täter flüchtete auf dem Fahrrad. Die Rentnerin erlitt einen Schock und musste – auch wegen starker Schmerzen – im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl der Fall bereits anderthalb Jahre zurückliegt, soll sie noch immer sehr unter dem Angriff leiden. Durch die Videoüberwachung in der Sparkasse kamen die Ermittler dem mutmaßlichen Täter auf die Spur. Der Angeklagte ist vielfach vorbestraft, auch einschlägig wegen schweren Raubes. Im Jahr 2009 war er zu knapp acht Jahren Haft verurteilt worden.

Wann der Bonner Prozess erneut starten soll, ist noch nicht bekannt. (ucs)