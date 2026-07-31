Was von Freitag bis Sonntag, 31. Juli bis 2. August, im Oberbergischen Kreis los ist, haben wir hier zusammengefasst.

Freitag, 31. Juli

Ausstellungen

Bergneustadt. 11 bis 18 Uhr, auch samstags/sonntags, Heimatmuseum, Wallstraße 1, „Vielfalt klappt – aber nur zusammen“ und „Deine Stadt auf Film“, Ausstellung der Kinder des Förderkreises für Kinder, Kunst & Kultur, bis 29. September. Engelskirchen. 9 bis 12 Uhr, Villa Braunswerth, Braunswerth 1-3, Ausstellung mit Arbeiten von Manuela Klein und Andrea Wycisk zu den Themen Nachhaltigkeit, Transformation und Upcycling, bis 31. Juli. Waldbröl. 8 bis 12 Uhr, Bürgerdorf am Alsberg, Nümbrechter Straße 19, Margot Gangi zeigt unter dem Titel „Meine Mal-Welt“ ihre Werke, bis 28. August.

Konzerte

Lindlar. 16 Uhr, Komm-Center der Lebenshilfe, Kamper Straße 13a, Mitsingkonzert mit Gitarrist Stefan Bartsch. Lindlar. 19 Uhr, Kulturzentrum Lindlar, Wilhelm-Breidenbach-Weg 6, Abschlusskonzert der Meisterklassen des Lindlarer Klavierfestivals. Der Eintritt kostet 20/10 Euro. Ticketreservierung: eva.fielenbach@lindlar.de.

Schützenfest

Lindlar. Schützenfest des Schützenvereins Lindlar, Festzelt neben dem Rewe-Markt, Dr.-Meinerzhagen-Straße, 16 Uhr, Auftakt der Kirmes 21 Uhr, Dorfdisco mit DJ Heimo jr. und LO2; Eintritt frei.

Cocktailparty

Wipperfürth. 19 Uhr, auch Samstag ab 17 Uhr, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8-10, Cocktail-Party mit 50 frisch gemixten Cocktails und Musikmix vom DJ.

Andacht

Nümbrecht-Harscheid. 18 Uhr, evangelische Kirche, Harscheider Straße 47, Abend der Stille; Infos: www.andacht-harscheid.de

Samstag, 1. August

Theater

Wipperfürth. 18 Uhr, Papiertheater Fachwerkhaus, Untermausbach 4, Peter Schauerte-Lüke zeigt das Stück „Der fliegende Holländer – sehr frei nach Richard Wagner“. Freier Eintritt gegen Spende. Eine Anmeldung ist erforderlich: info@papiertheaterfachwerkhaus.de.

Blaulichtparty

Waldbröl-Hermesdorf. Ab 18 Uhr, Gelände der DLRG-Ortsgruppe Waldbröl, Kickekamp 12, Blaulicht-Party mit der bergischen Band Stockbrot.

Waldfest

Marienheide-Kalsbach. 19 Uhr, Eickenstraße (gegenüber der Jaeger-Tankstelle), 58. Waldfest „In den Eicken“ mit Dämmerschoppen und musikalischer Unterhaltung. Veranstalter: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide Löschgruppe Kalsbach.

Schützenfest

Lindlar. Schützenfest, Festzelt am Rewe-Markt, ab 14 Uhr, Kirmes; 15 Uhr, Schülerprinzenvogelschießen am Schießstand Johannesweg; 21 Uhr, Best of 80er und 90er mit DJ Hermann, Mindestverzehr 6 Euro.

Sonntag, 2. August

Ausstellungen

Engelskirchen. 11 bis 13 Uhr, Altes Baumwolllager, Engels-Platz 6, Eröffnung der EngelsArt-Ausstellung „Tempus fugit. Alles hat seine Zeit“ mit Werken von Nicole Elsenbach, Elke Erben, Katharina Hake, Michael Hensel, Silvia Kallabis, Ninòn Kucharczak und Achim Lahr, bis 23. August. Gummersbach. 11 bis 13 Uhr, Kunstraum Markt 1, Marktstraße 1, Eröffnung der Ausstellung „Landart – Abseits des Weges“ mit Werken der Gummersbacher Künstlerin Brigitta Backhaus, bis 30. August.

Kabarett

Nümbrecht-Bierenbachtal. 19 Uhr, Kulturkapelle, Freibadstraße, der Kabarettist Muhsin Omurca präsentiert sein „Cartoon-Kabarett der Extraklasse“. Eintritt auf Spendenbasis.

Führung

Wipperfürth-Ohl. 14 Uhr, Treffpunkt vor der Villa Ohl, Sauerlandstraße 7, Führung durch das Bergisch-Märkische Pulvermuseum von rund anderthalb Stunden. Veranstalter: Heimat- und Geschichtsverein Wipperfürth.

Wandertag

Bergneustadt-Belmicke. 7 bis 13 Uhr (Zielschluss: 17 Uhr), an/ab Start/Ziel St.-Anna-Heim, 38. Internationaler Volkswandertag auf Strecken von sechs, elf und 20 Kilometern für Wanderer und Nordic-Walker jeden Alters. Veranstalter: TuS Belmicke mit Unterstützung des DRK-Ortsvereins Derschlag.

Familientag

Waldbröl-Hermesdorf. 10 bis 16 Uhr, Gelände der DLRG-Ortsgruppe Waldbröl, Kickekamp 12, Familientag mit „Mega-Hüpfburg“.

Waldfest

Marienheide-Kalsbach. 10 bis 17 Uhr, Eickenstraße (gegenüber der Jägertankstelle), 58. Waldfest „In den Eicken“ mit Frühschoppen, „Fünfkampf“, Erbsensuppe, Kinderbelustigung, Verlosung und Kaffee und Kuchen. Veranstalter: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide Löschgruppe Kalsbach.

Museen

Engelskirchen. Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels, Engels-Platz 2, interaktive Sonderausstellung Arbeits[T]räume – Ein Zukunftslabor; 12/13.30/15.30 Uhr, Einführungen in die Ausstellung; keine Anmeldung erforderlich; Eintritt: 6/4 Euro, Erwachsene/ermäßigt; freier Eintritt für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren. Wiehl. 13 bis 17 Uhr, Museum Achse, Rad und Wagen, BPW Bergische Achsen, Schmiedevorführung.

Schützenfest

Lindlar. Schützenfest des Schützenvereins Lindlar, 9.30 Uhr, Pfarrkirche St. Severin, Festgottesdienst mit dem Kirchenchor Lindlar und dem Musikverein Wipperfürth; 11 Uhr, Festzelt, Konzert mit dem Wipperfürther Musikverein; 13.15 Uhr, Schießstand am Johannesweg, Prinzenvogelschießen; 16 Uhr, Festumzug mit musikalischem Abschluss durch den Musikverein Lindlar im Festzelt; 20 Uhr, Königsball mit der Tanz- und Stimmungsband Sam.

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