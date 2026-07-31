Was am Wochenende los ist in Oberberg, zeigen wir hier im Überblick.
Hier ist was losUnsere Tipps für das Wochenende in Oberberg
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Was von Freitag bis Sonntag, 31. Juli bis 2. August, im Oberbergischen Kreis los ist, haben wir hier zusammengefasst.
Freitag, 31. Juli
Ausstellungen
- Bergneustadt. 11 bis 18 Uhr, auch samstags/sonntags, Heimatmuseum, Wallstraße 1, „Vielfalt klappt – aber nur zusammen“ und „Deine Stadt auf Film“, Ausstellung der Kinder des Förderkreises für Kinder, Kunst & Kultur, bis 29. September.
- Engelskirchen. 9 bis 12 Uhr, Villa Braunswerth, Braunswerth 1-3, Ausstellung mit Arbeiten von Manuela Klein und Andrea Wycisk zu den Themen Nachhaltigkeit, Transformation und Upcycling, bis 31. Juli.
- Waldbröl. 8 bis 12 Uhr, Bürgerdorf am Alsberg, Nümbrechter Straße 19, Margot Gangi zeigt unter dem Titel „Meine Mal-Welt“ ihre Werke, bis 28. August.
Konzerte
- Lindlar. 16 Uhr, Komm-Center der Lebenshilfe, Kamper Straße 13a, Mitsingkonzert mit Gitarrist Stefan Bartsch.
- Lindlar. 19 Uhr, Kulturzentrum Lindlar, Wilhelm-Breidenbach-Weg 6, Abschlusskonzert der Meisterklassen des Lindlarer Klavierfestivals. Der Eintritt kostet 20/10 Euro. Ticketreservierung: eva.fielenbach@lindlar.de.
Schützenfest
- Lindlar. Schützenfest des Schützenvereins Lindlar, Festzelt neben dem Rewe-Markt, Dr.-Meinerzhagen-Straße, 16 Uhr, Auftakt der Kirmes 21 Uhr, Dorfdisco mit DJ Heimo jr. und LO2; Eintritt frei.
Cocktailparty
- Wipperfürth. 19 Uhr, auch Samstag ab 17 Uhr, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8-10, Cocktail-Party mit 50 frisch gemixten Cocktails und Musikmix vom DJ.
Andacht
- Nümbrecht-Harscheid. 18 Uhr, evangelische Kirche, Harscheider Straße 47, Abend der Stille; Infos: www.andacht-harscheid.de
Samstag, 1. August
Theater
- Wipperfürth. 18 Uhr, Papiertheater Fachwerkhaus, Untermausbach 4, Peter Schauerte-Lüke zeigt das Stück „Der fliegende Holländer – sehr frei nach Richard Wagner“. Freier Eintritt gegen Spende. Eine Anmeldung ist erforderlich: info@papiertheaterfachwerkhaus.de.
Blaulichtparty
- Waldbröl-Hermesdorf. Ab 18 Uhr, Gelände der DLRG-Ortsgruppe Waldbröl, Kickekamp 12, Blaulicht-Party mit der bergischen Band Stockbrot.
Waldfest
- Marienheide-Kalsbach. 19 Uhr, Eickenstraße (gegenüber der Jaeger-Tankstelle), 58. Waldfest „In den Eicken“ mit Dämmerschoppen und musikalischer Unterhaltung. Veranstalter: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide Löschgruppe Kalsbach.
Schützenfest
- Lindlar. Schützenfest, Festzelt am Rewe-Markt, ab 14 Uhr, Kirmes; 15 Uhr, Schülerprinzenvogelschießen am Schießstand Johannesweg; 21 Uhr, Best of 80er und 90er mit DJ Hermann, Mindestverzehr 6 Euro.
Sonntag, 2. August
Ausstellungen
- Engelskirchen. 11 bis 13 Uhr, Altes Baumwolllager, Engels-Platz 6, Eröffnung der EngelsArt-Ausstellung „Tempus fugit. Alles hat seine Zeit“ mit Werken von Nicole Elsenbach, Elke Erben, Katharina Hake, Michael Hensel, Silvia Kallabis, Ninòn Kucharczak und Achim Lahr, bis 23. August.
- Gummersbach. 11 bis 13 Uhr, Kunstraum Markt 1, Marktstraße 1, Eröffnung der Ausstellung „Landart – Abseits des Weges“ mit Werken der Gummersbacher Künstlerin Brigitta Backhaus, bis 30. August.
Kabarett
- Nümbrecht-Bierenbachtal. 19 Uhr, Kulturkapelle, Freibadstraße, der Kabarettist Muhsin Omurca präsentiert sein „Cartoon-Kabarett der Extraklasse“. Eintritt auf Spendenbasis.
Führung
- Wipperfürth-Ohl. 14 Uhr, Treffpunkt vor der Villa Ohl, Sauerlandstraße 7, Führung durch das Bergisch-Märkische Pulvermuseum von rund anderthalb Stunden. Veranstalter: Heimat- und Geschichtsverein Wipperfürth.
Wandertag
- Bergneustadt-Belmicke. 7 bis 13 Uhr (Zielschluss: 17 Uhr), an/ab Start/Ziel St.-Anna-Heim, 38. Internationaler Volkswandertag auf Strecken von sechs, elf und 20 Kilometern für Wanderer und Nordic-Walker jeden Alters. Veranstalter: TuS Belmicke mit Unterstützung des DRK-Ortsvereins Derschlag.
Familientag
- Waldbröl-Hermesdorf. 10 bis 16 Uhr, Gelände der DLRG-Ortsgruppe Waldbröl, Kickekamp 12, Familientag mit „Mega-Hüpfburg“.
Waldfest
- Marienheide-Kalsbach. 10 bis 17 Uhr, Eickenstraße (gegenüber der Jägertankstelle), 58. Waldfest „In den Eicken“ mit Frühschoppen, „Fünfkampf“, Erbsensuppe, Kinderbelustigung, Verlosung und Kaffee und Kuchen. Veranstalter: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide Löschgruppe Kalsbach.
Museen
- Engelskirchen. Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels, Engels-Platz 2, interaktive Sonderausstellung Arbeits[T]räume – Ein Zukunftslabor; 12/13.30/15.30 Uhr, Einführungen in die Ausstellung; keine Anmeldung erforderlich; Eintritt: 6/4 Euro, Erwachsene/ermäßigt; freier Eintritt für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren.
- Wiehl. 13 bis 17 Uhr, Museum Achse, Rad und Wagen, BPW Bergische Achsen, Schmiedevorführung.
Schützenfest
- Lindlar. Schützenfest des Schützenvereins Lindlar, 9.30 Uhr, Pfarrkirche St. Severin, Festgottesdienst mit dem Kirchenchor Lindlar und dem Musikverein Wipperfürth; 11 Uhr, Festzelt, Konzert mit dem Wipperfürther Musikverein; 13.15 Uhr, Schießstand am Johannesweg, Prinzenvogelschießen; 16 Uhr, Festumzug mit musikalischem Abschluss durch den Musikverein Lindlar im Festzelt; 20 Uhr, Königsball mit der Tanz- und Stimmungsband Sam.
Trödelmarkt
- Gummersbach-Dieringhausen. 11 bis 17 Uhr, Kaufland (überdachter Platz), Dieringhauser Straße 16.