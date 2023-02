Odenthal – Bei einem Auffahrunfall im Schatten des Altenberger Doms ist ein 41-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen, neben dem Motorrad ein Lamborghini, entstanden nach Polizeiangaben rund 120.000 (sic!) Euro Sachschaden.

Wie die Polizei am Ostersonntag berichtete, hatte der Fahrer des Lamborghini, ein 20 Jahre alter Mann aus Leichlingen, am Samstagnachmittag aufgrund eines Wendemanövers eines vor ihm fahrenden Motorrades stark abbremsen müssen. Den Bremsvorgang des in Richtung Odenthal fahrenden Sportwagens bemerkte ein dahinter fahrender 41-jähriger Motorradfahrer aus Essen offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des Lamborghinis auf.

Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht, wo er stationär behandelt werden musste. Dagegen blieben der Fahrer des Sportwagens und sein siebenjähriger Beifahrer unverletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Die Altenberger-Dom-Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.