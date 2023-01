Overath – Das hätte für die Gäste der Overather Gaststätte „Stadtmitte“ schwerwiegende Folgen haben können: Wie die Polizei berichtet, hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann Pfefferspray im Lokal versprüht. Zwei Personen seien dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei soll es sich bei dem Tatverdächtigen um 43 Jahre alten Mann aus Overath handeln. Die Hintergründe der Tat waren am Sonntag noch offen.

Vom Tatort geflüchtet

Bevor die alarmierte Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der Mann aus der Gastwirtschaft. Dennoch gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln: Der 43-Jährige soll am Samstag bereits zuvor in der „Stadtmitte“ negativ aufgefallen sein. Zeugen der Vorfalls identifizierten nach Angaben der Polizei den Verdächtigen. Der Overather muss sich jetzt auf ein Strafverfahren einstellen: Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren die Verletzungen der beiden Personen nicht schwerwiegend. Eine medizinische Versorgung sei vor Ort nicht erforderlich gewesen. Reizungen der Augen und der Haut sind bei einem Kontakt mit Pfefferspray möglich. In Deutschland darf Pfefferspray von Privatleuten nur in Notwehrsituationen eingesetzt werden.