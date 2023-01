Overath – Am Donnerstagmorgen, auf ihrem Weg zu Schule, ist eine 16-jährige Overatherin von einem bisher unbekannten Mann angegriffen worden. Als das Mädchen gegen 8.25 Uhr den Schotterweg zwischen Pappelweg und dem Wendehammer der Straße Alter Sportplatz entlanglief, ergriff sie der Täter plötzlich am Unterarm und zog sie in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes, so die Polizei.

Die Jugendliche konnte sich allerdings körperlich wehren und flüchten und verständigte anschließend telefonisch ihren Vater. Der Unbekannte floh daraufhin. Wohin oder wolang ist bisher unklar. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Hinweisen.

Polizei bittet um Hinweise

Die 16-Jährige beschreibt den Unbekannten als etwa 50 Jahre alt und 170 cm groß, außerdem mit längeren grauen Haare, sowie mit einem Ziegenbart. Er soll außerdem nach Alkohol und Zigaretten gerochen haben.

Die Polizei bittet nach Hinweisen zu dieser Person unter der Rufnummer

02202 205-0. (mkö)