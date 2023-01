Unfall in Overath Autos kollidieren auf Dahler Straße – Eine Person schwer verletzt

Overath – Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag, 9. September, in Overath ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei angibt, kollidierten zwei Autos gegen 14.45 Uhr auf Höhe der Einmündung Dahler Straße / Landwehr in Marialinden, alle vier unfallbeteiligten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ein 65-jähriger Overather war mit zwei Beifahrenden auf der Dahler Straße unterwegs und wollte die Kreuzung überqueren. Offenbar übersah er dabei den Pkw einer 29-jährigen Frau, die aus Overath auf die Kreuzung fuhr, und Vorfahrt gehabt hätte. Die Polizei beschreibt, ein Ausweich- beziehungsweise Bremsmanöver sei nicht erfolgreich gewesen, beide Autos kollidierten. Der entsprechende Fahrbahnabschnitt befindet sich außerhalb einer geschlossenen Ortschaft, es gilt also Tempo 70.

Beide Autos wurden schwer beschädigt und gelten als Totalschaden, die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 20.000 Euro. (pic)