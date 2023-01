Zahlreiche Mängel Radfahrer beschwert sich bei Erftstadts Bürgermeister

Wer diesem Schild folgt, bekommt ein Problem. Bliesheim und Brühl liegen genau in der entgegengesetzten Richtung.

Erftstadt – Natürlich gibt es Stellen, von denen aus gesehen Brühl und Bliesheim, Zülpich und Friesheim in die gleiche Richtung liegen.



Die Stelle, an der das Schild mit der Nummer 22152519-1 steht, gehört definitiv nicht dazu. Denn der Pfosten befindet sich am Radweg an der Landstraße zwischen Bliesheim und Friesheim.



„Tatsächlich.“ Die Radfahrerin, die gerade vorbeikommt, staunt, als sie auf die irreführende Beschriftung hingewiesen wird. Als Friesheimerin kennt sie sich aus, der Beschilderung hat sie kaum je einen Blick gegönnt.

Brief an Bürgermeister

Anders unser Leser aus Sindorf. Ihm ist der Fehler auf den Schildern aufgefallen. Und nicht nur dieser.

Genau für solche Fälle hat das Landesverkehrsministerium eine Internetseite eingerichtet, auf der man Schäden, Fehler oder auch das Fehlen von Schildern melden kann, ebenso natürlich Schlaglöcher oder andere Schäden an den Radwegen. Von dort aus wird der Hinweis an die zuständige Behörde weitergeleitet.

Der Sindorfer beklagt nun, dass er vor längerer Zeit mehrere Mängel an Radwegen in Erftstadt beim Meldungsmanager Radverkehr NRW angezeigt habe. Behoben worden seien aber nur wenige. Deshalb hat er sich jetzt an den Erftstädter Bürgermeister Volker Erner gewandt. Und zählt fünf Stellen auf.



Weitere Mängel an Radwegen

Zwischen Herrig und Lechenich beispielsweise seien die Schilder so verdreht, dass eines in die falsche Richtung zeige. Nahe dem Friesheimer Busch leite ein Schild die Radler zur Landstraße statt auf den Weg, der durch den Wald führe.



Und zwischen Herrig und Lechenich sei an einem Wegweiser der Pfosten schief gedrückt, dort fehle auch die Nummer am Pfahl.

Der Mann habe eine Antwort aus der zuständigen Abteilung bekommen, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung. Ob und wann die Mängel an der Beschilderung der Radwege behoben würden, könne man im Moment nicht sagen.

