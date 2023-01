Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberdollendorf musste die Feuerwehr ausrücken.

Königswinter – Zu einem Einsatz mit der Meldung „Menschenleben in Gefahr“ ist die Feuerwehr Königswinter zu einem Brand in Oberdollendorf am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus auf der Heisterbacher Straße hatten Anwohner bemerkt, das im Treppenhaus im dritten Obergeschoß Rauch unter der Tür hervor qualmte.



Die sofort verständigte Feuerwehr brach nach dem Eintreffen sofort die Tür auf und hat den offensichtlich schlafenden Bewohner gepackt und zum Rettungswagen gebracht.



Offensichtlich hatte er das Essen auf dem Herd vergessen und hatte großes Glück, denn nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Bewohner sogar unverletzt geblieben. Nach Belüftung der Wohnung rückte die Feuerwehr wieder ab, die mit den Einheiten Oberdollendorf, Niederdollendorf und Altstadt der Feuerwehr Königswinter sowie die Einheit Oberkassel der Feuerwehr Bonn angerückt waren. Nach gut einer Stunde konnte der Bewohner sogar zurück in seine Wohung. (que)