Königswinter – Vier Menschen haben in Königswinter eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, klagte eine vierköpfige Familie in der Nacht zum Sonntag über andauerndes Unwohlsein und akute Kreislaufprobleme. Die alarmierten Rettungskräfte konnten eine gesundheitsschädliche Konzentration von Kohlenmonoxid in ihrer Wohnung in der Grabenstraße feststellen.

Königswinter: Weitere Wohnung wegen Kohlenmonoxid geräumt

Sofort räumten die Einsatzkräfte das Haus, in dem sich in einer weiteren Wohnung zwei Personen befanden.



Alle Familienmitglieder mussten nach einer notärztlichen Untersuchung für die weitere Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Die beiden Bewohner des ersten Obergeschosses blieben unverletzt.

Verantwortlich für den hohen Kohlenmonoxid-Wert in der Luft war wahrscheinlich ein Holzkohlegrill, mit dem am Abend gegrillt wurde und der sich vor der geöffneten Wohnungstür befand, hieß es. (dpa, red)