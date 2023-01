Niederkassel – Ein Niederkasseler ist am Mittwoch in offenbar volltrunkenem Zustand Auto gefahren. Einen Führerschein besitzt der 34-Jährige allerdings nicht. Nach Angaben der Polizei wurde eine Zeugin aus Niederkassel gegen 11.30 Uhr auf den Mann aufmerksam. Sie teilte der Polizei mit, einen Mann gesehen zu haben, der eine Schnapsflasche geleert hatte, in ein Auto gestiegen und weggefahren sei.



Die leere Schnapsflasche lag tatsächlich noch in dem von der Zeugin benannten Gebüsch. Die Polizisten stellten die Flasche sicher. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Autos gemerkt hatte, konnten die Beamten die Adresse des Fahrers ermitteln. Dort trafen die Polizisten denn auch einen augenscheinlich alkoholisierten Mann an, dessen Äußeres der Beschreibung der Zeugin entsprach.



Im Gespräch mit den Beamten stritt er jedoch ab, mit dem Auto, das auf die Ehefrau zugelassen ist, gefahren zu sein. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von mehr als 3,2 Promille ergab. Dem Niederkasseler wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein hat der Mann nach der letzten Trunkenheitsfahrt vor mehreren Jahren nicht mehr. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. (ps)