Ein kühles Bier oder eine Limo unter freiem Himmel genießen – das geht besonders gut in einem der zahlreichen Biergärten in Köln. Klassiker wie der Aachener Weiher oder Hellers Volksgarten sind aus der Stadt kaum wegzudenken und gerade im Sommer beliebte Treffpunkte. Entsprechend voll kann es dort an warmen Tagen aber auch werden.

Wer lieber etwas abseits der bekannten Hotspots einkehren möchte, findet in den Kölner Veedeln aber auch kleinere, weniger bekannte Biergärten mit besonderem Charme. Eine Auswahl haben wir für Sie zusammengestellt.

15 Biergärten in Köln, die nicht jeder kennt

Hinweis: Wie in jedem Jahr gilt auch 2026 zu beachten: Die Öffnungszeiten der Biergärten gelten oft nur bei gutem Wetter, tagesaktuelle Informationen können den jeweiligen Webseiten entnommen werden.

Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an ksta-freizeit@kstamedien.de, wenn Ihr kleiner Lieblingsbiergarten nicht dabei ist.

Playa in Cologne

Ein kühles Getränk schmeckt nach dem Volleyballspielen an der Playa Cologne. (Archivbild) Copyright: Christian Krämer

Sportlich mit Urlaubsflair – so sitzt man im Biergarten an der Playa. Hier hat man den Strand auf den Beachvolleyballplätzen gleich unter den Füssen, raschelnde Baumwipfel und Sportler im Sand sorgen für Urlaubsatmosphäre. Burger, Flammkuchen, Pommes oder Salate stehen auf der Speisekarte, dazu gibt es kalte Limo oder ein prickelndes Bier. Immer wieder finden hier auch Veranstaltungen statt.

Junkersdorfer Straße 1, 50933 Köln | www.playa.de

Steinbud zur grünen Oase

Gemütlichen Garten-Flair im Steinbud Biergarten. (Archivbild) Copyright: Stephanie Broch

Der Biergarten gehört zum Kleingartenverein Höningen nahe dem Kalscheurer Weiher, ist während der Gartensaison geöffnet und bietet ein bisschen Märchenflair. Den Namenszusatz „Zur grünen Oase“ trägt der Biergarten unweit des Kalscheurer Weihers in Zollstock zurecht. Rund 50 Sitzplätze gibt es. Das Lokal liegt versteckt neben Schrebergärten südlich der A4 und ist komplett umsäumt von Bäumen. Neben Kaffee und Kuchen sind hier vor allem Currywurst und Schnitzel die Renner, berichten die Betreiber. Die Saison geht bis zum 31. Oktober 2026.

Zollstocker Weg 101, 50997 Köln | Steinbud auf Facebook

Kiosk am Kalscheurer Weiher

Beim Sonnenuntergang ist es am Kalscheurer Weiher besonders schön. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Ähnlich der Kahnstation im Blücherpark, kann man auch hier einen Nachmittag mit Bötchenfahren verbringen oder einfach nur am Weiher sitzen, etwas trinken und essen. Am Kiosk gibt es kalte und warme Getränke, außerdem selbst gebackene Kuchen und kleine Speisen und jetzt im Sommer auch Eis. Mit dem Eis in der Hand lohnt sich noch ein schöner Spaziergang um den Weiher.

Kalscheurer Weiher, 50997 Köln | kalscheurer-weiher.de

Alteburg / Südstadt

Der Biergarten Alteburg in der Kölner Südstadt. (Archivbild) Copyright: Marina Golfinopoulou

Der künstlerisch gestaltete Außenbereich der Alteburg in der Südstadt liegt etwas versteckt neben Bahngleisen und angrenzend zum Friedenspark. Im Frühjahr 2025 wurde hier gewerkelt und renoviert. 170 Plätze sind hier im Angebot. Besucherinnen und Besucher können zwischen schattigen Plätzen unter Bäumen und sonnigen Flecken wählen, um entspannt ein Getränk zu egenießen.

Alteburgerstr. 139, 50968 Köln | www.alteburg.com/biergarten

Alpenbiergarten „auf Schelling“

Der Biergarten gleich an der Rodenkirchener Brücke gehört zur Tennisanlage Schelling. (Archivbild) Copyright: Black Events Ug & Co KG/B & B Biergarten Auf Schelling

Der Biergarten gleich an der Rodenkirchener Brücke gehört zur Tennisanlage Schelling und bezeichnet sich selbst auch als Alpenbiergarten. Dazu passend gibt es alpenländische Kost wie zum Beispiel Alpenfladen- Pinsa, Obazda, Jause, Leberkäs, Spanferkel. Österreichisches Bier im kalten Steinkrug sorgt für eine Erfrischung. Wer mag bekommt aber auch Kölsch, Wein, Alkoholfreies oder andere Drinks, oder helles Hirter Märzenbier im Steinkrug serviert. Im Biergarten sitzt man schön unter großen Bäumen und vor oder nach einem Besuch bietet sich ein Spaziergang am Rhein an. Geöffnet ist von donnerstags bis sonntags.

Heinrich-Lübke-Ufer 18, 50996 Köln | www.alpenbiergarten.de

Palmengarten am Mülheimer Stadtpark

Der Bagatelle-Palmengarten in Köln Mülheim. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

In den vergangenen Sommern durfte sich auch die Schäl Sick endlich über eine neue Feierabendoase freuen: Direkt neben der Mülheimer Stadthalle und mit Blick auf den kleinen Stadtpark gelegen begrüßt der „Bagatelle Palmengarten“ auch für die Saison 2026 wieder Gäste – aus dem temporären Standort wurde erstmal ein dauerhafter. Daniel Rabe, der Betreiber der Bagatelle-Restaurants in Köln hat ihn ins Leben gerufen und verschiedene Gerichte, angelehnt an die Straußwirtschaften des Rheingaus, Baden und Österreichs, auf der Speisekarte.

Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | www.palmengarten.koeln

Brauwelt Köln Kalk

Der Biergarten auf dem Gelände der ehemaligen Sünner-Brauerei. (Archivbild) Copyright: BRAUWELT Köln

Der Biergarten befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Sünner-Brauerei, der ältesten Kölsch-Brauerei der Welt und bietet neben den lauschigen Plätzen für ein kühles Getränk auch noch eine Cocktail-Lounge. Unter bunten Lichterketten genießt man Erfrischendes und gutes Essen, zum Beispiel eine Ofenkartoffel oder ein saftiges Schnitzel. Außerdem können Biertasting oder Spirituosen-Sets an den Tisch bestellt werden.

Kalker Hauptstraße 260-262, 51103 Köln; 0221 987 99 50 | www.brauwelt-koeln.de

Alt Poller Wirtshaus

Der Biergarten des Alt Poller Wirtshauses in Köln zur Abendstunde. (Archivbild) Copyright: Georg Kowallek/Alt Poller Wirtshaus

Ein kleiner, gemütlicher Biergarten im ruhigen Poll ist in der Gastwirtschaft Alt Poller Wirtshaus zu finden. Verschiedene Biere fließen aus dem Hahn, darunter neben Kölsch auch Meckatzer Weißgold, Leffe Blond oder Eifeler Landbier. Die Küche kocht überwiegend deftige Brauhausgerichte, seit einiger Zeit gibt es den Wirtshaus-Burger und auch eine vegane Variante davon. An heißen Tagen erfreuen sich die Gäste besonders an den Schattenplätzen unter den Lindenbäumen.

Poller Hauptstraße 28, 51105 Köln | www.alt-poller-wirtshaus.de

Meer sehen

Im Biergarten „Meer sehen“ findet sich für die Gäste so manches lauschiges Plätzchen. (Archivbild) Copyright: Susanne Esch

Einen weiteren schönen Biergarten im Restaurant hat das „Meer sehen". Das richtige Meer kann man auch von hier leider nicht sehen, dennoch kommen im Hinterhof zwischen Palmen Urlaubsgefühle hoch. Die mediterran und asiatisch angehauchten Speisen helfen dabei, sich dem letzten Urlaubsort gleich noch näher zu fühlen. Es gibt Essen in Tapas-Größe, beispielsweise spanische Pimientos de Padron oder Patatas Bravas mit Aioli. Die Tageskarte verrät immer noch die Extras neben der klassischen Speisekarte. Während der Biergarten-Saison werden keine Reservierungen angenommen.

Philippstraße 1, 50823 Köln | www.meersehenkoeln.de

Em Birkebäumche

Das Traditionslokal im Brauhausstil begrüßt Gäste im Sommer und im Winter, der angeschlossene Biergarten lädt wunderbar grün zu einer Auszeit bei warmen Temperaturen ein. Unter den weißen Pavillons sitzt man regensicher und wer mag, kann im Anschluss (oder im Vorhinein) durch den angrenzenden Beethovenpark und um den Decksteiner Weiher spazieren. Für das leibliche Wohl sorgen kleine Speisen, etwa mit dem Halven Hahn, oder auch größere Gerichte in Form von Roastbeef, Schnitzel und mehr. Als Erfrischung fließt Schreckenskammer-Bier aus dem Zapfhahn.

Neuenhöfer Allee 65, 50935 Köln | www.birkebaeumche.de

Haus Unkelbach Biergarten

Der Biergarten vom Haus Unkelbach in Köln. (Archivbild) Copyright: Haus Unkelbach / Nina Simone Plum

Das Haus Unkelbach in Sülz ist ein wahres Kölner Urgestein und mit seinen traditionellen Gerichten und dem heimeligen Flair ausgesprochen beliebt. Im Biergarten kann man in den Sommermonaten toll entspannen. Ein kühles Getränk, dazu ein leckerer Metthappen, Reibekuchen oder andere Klassiker der kölschen Küche, schon kommt gute Stimmung auf. Übrigens: Auch vegane Gerichte finden sich auf der großen Karte. Regelmäßige Events zu Karneval oder Jeck im Sunnesching sind bekannt und werden auf der Webseite angekündigt.

Luxemburger Str. 260, 50937 Köln | www.hausunkelbach.de

FRÜH „Em Tattersall“ an der Rennbahn

Der Biergarten an der Pferderennbahn in Köln. (Archivbild) Copyright: Eduard Bopp

Anfang 2021 übernahm die Früh-Brauerei die Gastronomie an der Galopprennbahn in Weidenpesch. Auf der überdachten Terrasse finden rund 320 Gäste Platz, im angeschlossenen Biergarten weitere etwa 650. Unter alten Lindenbäumen gilt an den Ausgaben „Süffele“ und „Müffele“ Selbstbedienung, auf der Terrasse und im Brauhaus werden die Gäste am Tisch bedient. Auf der Speisekarte stehen kölsche Klassiker und deftige Brauhausgerichte, montags gibt es Reibekuchen und mittwochs gegrillte Schweinerippchen mit verschiedenen Beilagen. Wer neben dem Essen Fußball schauen möchte, findet in der Sattelkammer eine weitere Getränketheke und Bildschirme für Live-Übertragungen.

Scheibenstraße 40, 50737 Köln | Hinweis: An Renntagen gibt es keine Tischfässer und die Öffnungszeiten orientieren sich an der generellen Geländeöffnung. Zudem wird ein Gläserpfand verlangt | www.frueh-em-tattersall.de

Herbrands/Ehrenfeld

Der Biergarten im Herbrand's in Köln Ehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Eine betriebsame, aber freundliche Atmosphäre herrscht im Herbrand’s – vor allen Dingen bei gutem Wetter. Dann sind die Sitzplätze im Biergarten doch recht schnell vergeben, und das Personal hat alle Hände voll zu tun. Regelmäßig finden auf der Biergartenbühne Konzerte und Veranstaltungen statt, für das leibliche Wohl sorgt eine Mischung aus mediterranen Kleinigkeiten, amerikanischen Burgern und saisonal wechselnden Gerichten. Ein besonderer Vorteil: Im Herbrand's kann man auch im Biergarten Sitzplätze reservieren.

Herbrandstraße 21, 50825 Köln | www.herbrands.de

Bumann/Ehrenfeld

Der Biergarten im Bumann und Sohn in Köln. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Viele schöne Details wie das Gewächshaus oder die industriellen Lampen, gebaut aus Regenrinnen, machen das Bumann & Sohn zu einer beliebten Location. Eine Besonderheit: der Biergarten ist regensicher. Durch Markisen, Dächer und Schirme sitzen Besucherinnen und Besucher hier also immer im Trockenen. Außerdem gibt es regelmäßig Foodtrucks, die für eine leckere, kulinarische Verpflegung sorgen.

Bartholomäus-Schink-Str. 2, 50825 Köln | www.bumannundsohn.de

Haus Berger in Rodenkirchen

Biergarten Herbertz am Haus Berger. Copyright: Laura Klemens

Ein wahrer Insidertipp ist der Biergarten vom Haus Berger im Süden Kölns. Hier genießt man leckere Grillspezialitäten und eisgekühlte Getränke. Direkt am Rheinkilometer 681 gelegen, mit einem eigenen Kinderspielplatz und vielen Markisen ausgestattet, laden der schöne Biergarten und die angrenzende Restaurantterrasse (diese aber nicht im Sommer) zu einem Besuch ein.

Uferstr. 73, 50996 Köln; 0221 9355240 | herbertz-garten.de

**Es handelt sich um eine Auswahl und Liste von verschiedenen Biergärten in Köln, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Reihenfolge ist willkürlich. Für konkrete Öffnungszeiten informieren Sie sich bitte bei den Betreibenden.**