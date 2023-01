Der Bahnhof in Köln-Mülheim.

Ein älterer Mann wurde bereits vor mehr als zwei Wochen von einem Unbekannten am Bahnhof Mülheim aus der Regionalbahn 1 gezerrt und offenbar verletzt, wie die Bundespolizei jetzt berichtet. Beide waren beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut Angaben der Polizei sollen sich mehrere Passanten am 6. Oktober gegen 19 Uhr gemeldet haben, die sahen, wie ein Mann einen anderen am Kragen aus dem Regionalexpress 1 zerrte und ihn angriff, als der schon am Boden lag. Reisende gingen dazwischen und konnten somit Schlimmeres verhindern.

Bei Eintreffen der Streife waren der Beschuldigte sowie das Opfer nicht mehr vor Ort. Eine Videoauswertung lieferte eine Beschreibung des Täters. Der soll etwa 30 Jahre alt sein, hochgewachsen und ein „ost-afrikanisches Erscheinungsbild“ haben. Außerdem soll er athletisch sein, er trug während der Tat einen schwarzen Trainingsanzug.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und sucht nach Zeugen und dem Opfer: Wer kann Angaben zu Beteiligten und Ablauf des Vorfalls am Abend des 6.Oktobers am Bahnhof Köln-Mülheim machen? Hinweise können an jeder Polizeidienststelle gegeben werden oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei: 0800/6 888 000. (red)