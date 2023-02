Sürth – Eigentlich war am Wochenende vom 30. August bis 1. September ein großes Jubiläumsfest in der Wachsfabrik geplant. Grund war das 40-jährige Bestehen des Kunstzentrums. Aber das Fest fällt aus wegen des Streits um die Zukunft der Wachsfabrik. Der Kunstsonntag am 1. September mit einigen offenen Ateliers findet allerdings wie an jedem ersten Sonntag im Monat statt.

Hälfte der Mieter gekündigt

In der ehemaligen Fabrik gibt es insgesamt 24 Ateliers, in denen Künstlerinnen und Künstler arbeiten und wohnen. Der Eigentümer des Gebäudekomplexes hat allerdings im vergangenen Jahr der Hälfte der Mieter gekündigt und zwar denjenigen, die im hinteren Bereich der Wachsfabrik angesiedelt sind und die sich vor Jahren zu einer GbR zusammengeschlossen haben. Sie wollen die Kündigung aber nicht hinnehmen und wehren sich mit Hilfe eines Anwalts.

Jeanette de Payrebrune und Mitstreiter Copyright: Süsser

Der Eigentümer hat seinerseits in diesem Frühjahr eine Räumungsklage eingereicht. Der Kölner Stadt-Anzeiger hat darüber berichtet. Nach einigem Hin und Her, nach weitgehend erfolglosen Gesprächen und weiterem juristischen Schlagabtausch ist jetzt für den 13. September ein Gütetermin angesetzt, in dem die Räumungsklage verhandelt wird. Ein erster Termin Mitte Juli ist verschoben worden.

40 Prozent Mieterhöhung sei nicht leistbar

Die Sprecherin Künstlergemeinschaft, Jeanette de Payrebrune, betont auf Nachfrage, dass derzeit ein wenig Ruhe einkehren solle in die Wachsfabrik. Die GbR hoffe immer noch auf eine Kompromiss-Lösung. So sei die GbR mittlerweile einverstanden mit einer Umwandlung der bislang günstigen Wohnmietverträge in Gewerbeverträge. Allerdings müsse die Neumiete verträglich sein, eine Erhöhung um 40 Prozent sei nicht leistbar, so die Sprecherin. Ob der Eigentümer einen Teil der Wachsfabrik letztlich abbrechen lassen will, wie es zwischenzeitlich angekündigt war, oder ob es eine Sanierung gibt, ist offen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Petition gestartet Anzeige Für den Erhalt des Sürther Kunstzentrums Wachsfabrik