Sürth – Zwei Tage nach der feierlichen Eröffnung des Boule-Platzes am Sürther Marktplatz verschwand das „Boulodrome“- Schild aus bislang nicht geklärten Gründen. Die Mitglieder des Vereins „Côte da Sürth“ sind traurig und enttäuscht. „Ich hatte es vor zwei Jahren in Südfrankreich einem Metallkünstler abgekauft. Hier in Köln habe ich es aufwendig umarbeiten lassen, so dass der Name des Vereins darauf steht“, sagt Claudia Franzen vom Verein.



Vereinsvorsitzende glaubt an bösen Streich



„Es kann doch nur ein böser Streich sein“, glaubt sie und geht davon aus, dass das Schild bald wieder an seinem Platz stehen wird. „Boulodrome“ ist der französische Name für Boule-Platz; der Verein hat die kleine Anlage mit finanzieller Unterstützung der Bezirksvertretung gebaut.

Jeder kann sie benutzen, die Kugeln muss jeder selbst mitbringen. Erst vor wenigen Tagen wurde die Eröffnung feierlich des Platzes begangen. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Schildes geben kann, wird gebeten, sich bei Côte da Sürth zu melden unter der Mobilnummer 0173 2531409 zu melden.

