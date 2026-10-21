Wegen eines nächtlichen Unfalls mit drei Lkws ist die A3 vor dem Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Köln derzeit nur auf einer Spur befahrbar. Die beteiligten Fahrzeuge hatten sich bei dem Unfall teilweise ineinander verkeilt und standen quer über alle Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Etwa drei Stunden lang war die A3 in Fahrtrichtung Köln komplett dicht. Eine Spur ist laut Autobahnpolizei inzwischen wieder frei, es gebe aber noch einen erheblichen Rückstau. Der Unfallbereich sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden, empfahl die Polizei.

Der Unfall passierte in der Nacht bei einer Baustelle: Dort stand laut Polizei für die Verkehrssicherung ein unbesetzter Laster mit einer Absperrtafel, den der Fahrer eines Sattelzugs aber aus noch ungeklärten Gründen übersah. Durch den Aufprall seien die beiden Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen geschoben worden. Dort konnte der Fahrer eines weiteren Lasters demnach nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr gegen den Sattelzug. (dpa)