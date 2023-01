Heinos früherer Club Sechs Jahre Haft für Anzünden von Fußball-Vereinsheim

Bad Münstereifel/Düsseldorf – Für das Anzünden des Vereinsheims von Heinos früherem Fußballclub in Düsseldorf ist der geständige Brandstifter zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Seine Ex-Frau muss für eineinhalb Jahre hinter Gitter. Außerdem ordneten die Richter am Landgericht am Dienstag die Einweisung der beiden in eine geschlossene Entzugsklinik an. Mit dem Urteil ging das Gericht jeweils über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinaus. Die Verteidiger der Frau kündigten umgehend Revision an.



Der 26-Jährige hatte gestanden, das Heim angezündet zu haben, um die Spuren eines nächtlichen Einbruchs zu verwischen. Das Vereinsheim wurde bei dem Feuer im Oktober 2018 völlig zerstört.



An Benefizaktion für alten Verein teilgenommen

Schlagerstar Heino (81) hatte in seiner Jugend als rechter Verteidiger für Schwarz-Weiß gespielt. Er hatte nach dem Feuer an einer Benefizaktion für seinen alten Verein teilgenommen: Bei einem Benefizspiel von Fortuna Düsseldorf führte er den Anstoß aus. (dpa)