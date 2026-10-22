Der nächste Höhepunkt der Konzertreihe Eifel-Serenade steht bevor: Am Freitag, 30. Oktober, gastiert der international bekannte Violinist Ingolf Turban im KunstForumEifel in Gemünd. Mit seinem Programm „Paganini der Teufelsgeiger – teuflisch schwer, himmlisch gut“ widmet er sich dem Werk Niccolò Paganinis – eines Komponisten, mit dem sich Turban seit vielen Jahren intensiv auseinandersetzt.

Neben den großen Werken der Violinliteratur gilt Turbans Interesse selten gespieltem und außergewöhnlichem Repertoire. Seine musikalische Bandbreite zeigen zahlreiche CD-Produktionen und internationale Konzertauftritte. Besonders bekannt ist seine intensive Beschäftigung mit Paganinis Musik. Im Konzert in Gemünd verbindet Turban sein virtuoses Spiel mit einem Programm, das die anspruchsvolle und zugleich mitreißende Seite des Violinrepertoires in den Mittelpunkt stellt.

Veranstalterin erwartet ein faszinierendes Konzerterlebnis

„Ingolf Turban steht für außergewöhnliche musikalische Ausdruckskraft und technische Brillanz. Mit seinem Paganini-Programm erwartet das Publikum ein ebenso anspruchsvolles wie faszinierendes Konzerterlebnis“, sagt Bianka Renn, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen Schleiden.

Das Konzert beginnt am Freitag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im KunstForumEifel, Gemünd. Tickets kosten 29 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren ist der Eintritt frei (kostenfreie Eintrittskarte jedoch erforderlich!). Erhältlich sind die Karten in der Tourist-Information in Gemünd, Tel. 02444/2011, oder per E-Mail. (eb)

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