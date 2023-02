Schleiden – Zu Informationsabenden zu den Themen Hochwasserschutz und Wiederaufbau lädt die Stadt Schleiden Bürger aus den von der Flutkatastrophe betroffenen Orten Oberhausen, Olef, Schleiden und Gemünd im November und Dezember ein. Bei den Veranstaltungen werden Vertreter des Wasserverbandes Eifel-Ruhr, der Unteren Wasserbehörde des Kreises Euskirchen, der Stadtverwaltung und des Hilfszentrums Schleiden Vorträge halten und anschließend Fragen beantworten.



Bei den Informationsabenden werden das Hilfszentrum Schleidener Tal und seine Angebote vorgestellt, das interkommunale Hochwasserschutzkonzept und die Sofortmaßnahmen der Stadt Schleiden erläutert, der kommunale Wiederaufbauplan präsentiert und Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung besprochen.



„Emotionale Themen“

„Hochwasserschutz und Wiederaufbau sind gerade für die direkt Betroffenen natürlich sehr wichtige und emotionale Themen. Nach wie vor erreichen uns viele Fragen, die auch für andere Betroffene interessant sind“, erklärte Bürgermeister Ingo Pfennings und hofft auf eine rege Teilnahme und konstruktive Diskussionen. Der organisatorische Aufwand für die Stadt sei hoch, aber die Mühe lohne sich.



„Ich bin froh, dass der Wasserverband und der Kreis bei allen Veranstaltungen mit an Bord sind“, so der Verwaltungschef. Pfennings geht davon aus, dass im Anschluss an die Veranstaltungen in Einzelfällen auch noch Ortsbesichtigungen durchgeführt werden müssen.



Die Infoabende starten am Montag, 14. November, um 19 Uhr im Dorfsaal in Oberhausen. Die nächsten Veranstaltungen finden am Donnerstag, 17. November, um 20 Uhr im Pfarrheim in Olef und am Mittwoch, 23. November, um 19 Uhr in der Mensa der Realschule Schleiden statt.



Für Gemünd gibt es zwei Termine: Am Montag, 28. November, 19 Uhr wird in der Grundschule Gemünd über Mauel, Nierfeld und Müsgesauel gesprochen, am Dienstag, 6. Dezember, um 19 Uhr im Kurhaus über das Zentrum und Malsbenden.