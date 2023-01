Diebstahl in Burscheid Räuber vergisst nach Biersause seinen Rucksack

Burscheid – Ausgesprochen leicht machte es ein Einbrecher der Polizei, als er seinen Rucksack mit persönlichen Papieren am Tatort hinterließ.

Bier getrunken

In der Nacht auf Mittwoch ist der 52-jährige Burscheider in das Lager eines Restaurants an der Montanusstraße eingebrochen. Der Täter trank einige Flaschen Bier, stahl ein Tablet und ließ seinen Rucksack mit persönlichen Papieren sowie sein Handy zurück. Der Hausmeister des Restaurants an der Montanusstraße stellte morgens den Einbruch fest.

Die Tür der Holzlaube, die als Lager genutzt wird, war aufgebrochen worden. Aus dem Kühlschrank hatte sich jemand mit Bier bedient. Leere Flaschen lagen herum und volle Flaschen fehlten komplett. Das Tablet, das dort grundsätzlich zum Aufladen lag, war verschwunden.

Handy geladen

Aber dafür hing an dem Kabel jetzt ein unbekanntes Handy. Offensichtlich hatte der Täter nach so viel Bier vor seiner Flucht keine Toilette mehr gefunden und hat sich gleich vor Ort seiner Bedürfnisse samt Unterwäsche entledigt. Und zum guten Schluss vergaß er dann auch noch seinen Rucksack mit persönlichen Papieren. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 52-jährigen Burscheider. (JAN)