Kampagne im Rheinisch-Bergischen Kreis Polizei will Einbrechern das Handwerk legen

Rhein-Berg – Mit Schwerpunkteinsätzen will die Kreispolizei Einbrechern das Handwerk legen. In dieser Woche läuft unter dem Motto „Riegel vor! Sicher ist sicherer" eine landesweite Kampagne gegen Wohnungseinbruchs-Diebstähle. Deshalb werden im Rheinisch-Bergischen Kreis Polizeiteams des Fachkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz auch in Wohngebieten in Leichlingen und Burscheid präsent sein, die Bürgerinnen und Bürger ansprechen und für Gefahren sensibilisieren.

Polizei rechnet mit mehr Einbrüchen

Die Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbrüche sind 2021 landesweit zwar weiterhin rückläufig. Diese Entwicklung kann nach Einschätzung der Polizei aber auch auf die Beschränkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt werden, die bewirkt hat, dass Einwohner häufiger zu Hause waren. Jetzt rechnen die Ermittler mit einem Anstieg der Taten bei wieder häufigerer Abwesenheit von Hausbewohnern. „Die Zeitumstellung ist oft eine Art Kick-Off-Veranstaltung für Einbrecher", erklärt Peter Liening, der Leiter des Kripo-Kommissariats.

Infostand im Supermarkt

Schon vor dem NRW-Aktionswochenende vom 28. bis zum 30. Oktober, an dem die Uhr auf Winterzeit umgestellt wird, will die örtliche Polizei verstärkt aufklären und Bürgerinnen und Bürger zu Einbruchsschutz, Betrugsdelikten und Opferbetreuung beraten. Infostände sind am Freitag, 28. Oktober, ab 9 Uhr im Rewe-Markt in Wermelskirchen und am Samstag, 29. Oktober, ab 10 Uhr in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach geplant.

Das könnte Sie auch interessieren:

Streit mit Falschparker in Burscheid Anzeige Vater und Sohn stehen wegen Bedrohung vor Gericht von Ralf Krieger

„Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam und wählen Sie im Verdachtsfall die 110", rät Peter Liening. Kostenlose Beratungen sind stets auch unter 02202/205444 möglich.