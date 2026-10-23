Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas zu drei Bränden in Leverkusen in der Nacht auf Freitag, 23. Oktober, sagen können. Vier Müllcontainer und -eimer hätten insgesamt gebrannt. Weil die Brände sowohl zeitlich als auch räumlich nahe beieinander lagen, prüfen die Ermittler, ob ein Zusammenhang besteht.

Zuerst rückte die Feuerwehr zu zwei brennenden Containern auf einem Firmenparkplatz an der Marie-Curie-Straße aus. Eine halbe Stunde später brannten Mülleimer an der Elsa-Brandström-Straße nahe dem Eingang zu einer Kleingartenanlage. Um 1.45 Uhr löschten die Einsatzkräfte dann einen weiteren Container an einer Müllsammelstelle an der Luisenstraße.

Wer etwas gesehen oder gehört hat, soll sich unter 0221/229 oder per E-Mail bei der Polizei melden. (nip)