Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden ist am späten Sonntagnachmittag ein 62 Jahre alter Beifahrer, nachdem er bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte. Nach Angaben der Polizei war eine Kölnerin (60) gegen 15.20 Uhr auf der Hesperter Landstraße in Reichshof-Hespert unterwegs, als sie an der Kreuzung mit den beiden Landesstraße 351 und 96 in Richtung Hassel abbiegen wollte. Dabei habe sie einer 28-Jährigen, ebenfalls aus Köln, die Vorfahrt genommen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei am frühen Sonntagabend. Die beiden Frauen waren von Heidberg kommend in Richtung Eckenhagen unterwegs.

Die Autos prallten aufeinander. Die 28-Jährige und ihre Begleiterin (22) wurden leicht verletzt, der Beifahrer im Auto der ebenso leichtverletzten 60-Jährigen aber so schwer, dass der Hubschrauber gerufen werden musste. Die Landesstraßen 351 und 96 waren für die Behandlung der Verletzten und die Aufnahme des Unfalls voll gesperrt. An den Fahrzeugen war erheblicher Schaden entstanden.