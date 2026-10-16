Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (16.10.) in eine Tankstelle an der Leverkusener Straße in Bergisch Gladbach-Schildgen eingebrochen. Ein Anwohner beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung machten die Ermittler einen wichtigen Fund: Der Geländewagen, mit dem die beiden Einbrecher zunächst geflüchtet waren, wurde wenig später abgestellt entdeckt.

Nach Angaben der Polizei beobachtete der Zeuge kurz vor 3 Uhr, wie zwei Personen mit einem Werkzeug eine Fensterscheibe der Tankstelle einschlugen. Anschließend stiegen die Täter durch das zerstörte Fenster in den Verkaufsraum ein.

Flucht in dunklem Geländewagen in Richtung Altenberger-Dom-Straße

Lange blieben sie dort offenbar nicht. Als die Alarmanlage der Tankstelle auslöste, flüchteten die beiden und fuhren mit einem dunklen Geländewagen in Richtung Altenberger-Dom-Straße davon.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte die Polizei das Fluchtfahrzeug wenig später geparkt. Der Geländewagen trug nach Angaben von Polizeisprecher Christian Tholl ein Kennzeichen mit Bergheimer Städtekennung. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und soll nun im Zuge der weiteren Ermittlungen untersucht werden. Wo genau die Polizei den Wagen fand, teilte sie zunächst nicht mit.

Polizei startet noch in der Nacht die Spurensuche m Tatort

Noch in der Nacht begann die Kriminalwache mit der Spurensuche an der Tankstelle. Ob und was die Täter aus dem Verkaufsraum mitgenommen haben, war am Freitagmorgen noch unklar. Auch zu den beiden Gesuchten lagen zunächst keine näheren Personenbeschreibungen vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 2 übernommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Leverkusener Straße und der Altenberger-Dom-Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (02202) 2050 entgegen.