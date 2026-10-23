Wer in diesen Tagen am Naturfreundehaus Hardt in Bergisch Gladbachs grüner Mitte vorbeikommt, wird standesgemäß begrüßt: Ein Skelett hält unter dem Schild des Hauses ein Willkommen-Banner in die Höhe. Halloween wirft seine Schatten voraus – und weil der 31. Oktober in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, gibt es in Rhein-Berg einiges zu erleben.

Taschenlampenführung in der Papiermühle

Schon am Freitag, 30. Oktober, wird es in der Gladbacher Papiermühle Alte Dombach schaurig. Bei einer Taschenlampenführung ab 17.30 Uhr erkunden Kinder die Mühle und erfahren, wie Papiermacherkinder um 1850 lebten und arbeiteten. Der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene, Verkleidete erhalten zwei Euro Rabatt.

Gruseln und Feiern für Erwachsene in Bergisch Gladbach

Am Samstag lädt Bergisch Gladbach auch Erwachsene zum Gruseln ein. Schauspieler Gerd J. Pohl präsentiert um 19 Uhr in den Lux-Hallen an der Oehmchenstraße 18 in Bergisch Gladbach-Heidkamp „Edgar Allan Poe: Geschichten aus dem Schattenreich“. Der Literaturabend geht anschließend in eine Halloween-Feier über. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Wer lieber tanzt, kann ab 21 Uhr bei der Halloween-Party in der Naschbar an der Hauptstraße in Gladbach feiern.

Planwagenfahrt, Party und Saunaaufgüsse in Kürten

In Kürten startet am 31. Oktober um 18 Uhr am Bechener Esel in der Ortsmitte eine zweistündige Halloween-Gruselfahrt mit dem Planwagen. Unterwegs gibt es für Kinder eine Schatzsuche. Tickets: www.wolles-eventfahrten.de/events-tickets. In Eichhof steigt in der Alten Schule, Im Wiesengrund 7a, bereits am Freitag, 30. Oktober, von 17 bis 20 Uhr eine kostenlose Halloween-Party für Zehn- bis 14-Jährige. Schaurig heiß wird es in der Körperwerkstatt Kürten (Broch 8): Dort stehen zwischen 13.15 und 21.15 Uhr neun Halloween-Themenaufgüsse auf dem Programm. Unter Titeln wie „Hexenkessel“, „Vampire’s Kiss“, „Ghost Stories“ und „Nebel der Seelen“ verbindet die Sauna Wärme und Entspannung mit Gruselatmosphäre.

Einen besonderen Halloween-Ort bietet Odenthal: Aus dem Märchenwald Altenberg wird ein Gruselwald. Am 31. Oktober können Familien von 15.30 bis 20 Uhr zwischen mystischen Lichtern und geheimnisvollen Gestalten eine Gruselrallye und ein Grusellabyrinth erleben. Verkleidete Kinder bis zehn Jahre können beim Gruselkostüm-Wettbewerb mitmachen. Garantierter Einlass mit vorab gebuchtem Online-Ticket: www.maerchenwald-altenberg.de. (wg)