Wer seit Mittwoch digitale Dienstleistungen seiner Kommune nutzen will, kann vor verschlossenen virtuellen Türen stehen. Wegen einer weltweit bekanntgewordenen kritischen Sicherheitslücke sind im Rheinisch-Bergischen Kreis mehrere Online-Angebote vorsorglich vom Netz genommen worden. Betroffen sind unter anderem Serviceportale von Kreis und Kommunen. Hintergrund ist eine Schwachstelle im Umfeld der weit verbreiteten Programmiersprache PHP.

Vorsorge

Dabei handelt es sich nach bisherigem Stand nicht um die Folge eines erfolgreichen Cyberangriffs. Vielmehr reagierten IT-Verantwortliche und externe Dienstleister vorsorglich auf die Gefahrenlage. Die Südwestfalen IT (SIT), die digitale Angebote zahlreicher Kommunen betreibt, nahm von ihr bereitgestellte Dienste offline. Betroffen waren unter anderem Angebote des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie der Kommunen Bergisch Gladbach, Odenthal, Kürten, Rösrath und Overath.

Anders als zunächst dargestellt, blieben die Bürger über die Einschränkungen nicht ohne Information. Mehrere Verwaltungen machten auf die Lage aufmerksam. Die Stadt Bergisch Gladbach verschickte bereits am Mittwoch eine als „Eilt“ gekennzeichnete Pressemitteilung. Auch Bürgermeister Marcel Kreutz und Digitalisierungs-Dezernent Thore Eggert wiesen über ihre Social-Media-Kanäle auf die Situation hin. Die Stadt betonte zugleich, dass eine vorsorgliche Abschaltung nicht mit einem erfolgreichen Angriff gleichzusetzen sei.

Krisenmanagement in Bergisch Gladbach

In Bergisch Gladbach beschäftigte die Lage seit Mittwochmittag mehrere Stellen. Die städtische IT, die Stabsstelle Notfall- und Krisenmanagement sowie die Verwaltungsspitze verfolgten die Entwicklung. Für einen Teil der digitalen Angebote sind externe Dienstleister zuständig, die Systeme nach eigener Sicherheitsbewertung abschalten können.

Auch zu Wochenbeginn waren die Auswirkungen noch zu spüren. Das Serviceportal ist weiterhin nicht erreichbar. Einschränkungen gibt es zudem bei den Online-Buchungen der Volkshochschule. Auch die Internetseite der Feuerwehr Bergisch Gladbach ist derzeit offline. Eine wichtige digitale Dienstleistung funktioniert dagegen weiter: Termine bei den Bürgerdiensten können unverändert online gebucht werden. Telefonisch und per E-Mail sind die städtischen Stellen ebenfalls erreichbar.

Der Grund: Angst vor Hackern. Copyright: dpa

Inzwischen gibt es erste Anzeichen für eine Entspannung. Die IT-Dienstleister meldeten nach Angaben der Stadt „erste positive Entwicklungen“ und arbeiten an einer sicheren Wiederinbetriebnahme. Einen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

„Auch ohne Serviceportal sind wir für die Bürgerinnen und Bürger da“, betont der zuständige Dezernent Thore Eggert. Termine bei den Bürgerdiensten könnten weiterhin online gebucht und Anliegen telefonisch oder per E-Mail geklärt werden. Entscheidend sei, die betroffenen Angebote erst wieder freizuschalten, wenn ein sicherer Betrieb gewährleistet sei.

Auch andere Kommunen betroffen

Auch andere Kommunen hatten über Einschränkungen informiert. Rösrath teilte mit, dass Serviceportal und Online-Terminvereinbarung vorsorglich abgeschaltet worden seien. Die städtische Internetseite blieb erreichbar. Der Rheinisch-Bergische Kreis wies auf seiner Homepage darauf hin, dass einzelne Online-Dienste wegen Systemarbeiten vorübergehend nicht erreichbar seien.

PHP kommt bei zahlreichen Internetseiten und Webanwendungen zum Einsatz. Eine kritische Schwachstelle kann deshalb weit über kommunale Portale hinausreichen. Betreiber müssen prüfen, ob ihre Systeme betroffen und Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Für die Bürger bedeutet das weiterhin Einschränkungen bei digitalen Behördengängen. Vorgänge, die normalerweise über Serviceportale erledigt werden, stehen zeitweise nicht zur Verfügung. Zugleich sind nicht sämtliche Online-Angebote betroffen: Die Terminbuchung für die Bürgerdienste in Bergisch Gladbach funktioniert weiterhin.

Wann alle Angebote in Rhein-Berg wieder regulär funktionieren, ist noch offen. Die ersten positiven Signale der Dienstleister deuten zwar auf Fortschritte hin. Am Donnerstagnachmittag aber stand ein sicherer Betrieb noch aus. Bis dahin bleibt der teilweise Rückzug aus dem Netz eine Vorsichtsmaßnahme – und kein Beleg dafür, dass die kommunalen Systeme erfolgreich angegriffen worden sind. (wg)