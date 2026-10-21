Jetzt geht für zwei Wochen nichts mehr: Mit Beginn der Herbstferien ist am Samstag die Altenberger-Dom-Straße in Schildgen für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt worden. Zwischen der Leverkusener Straße und dem Ortsausgang Richtung Odenthal läuft damit die letzte und zugleich einschneidendste Phase der monatelangen Bauarbeiten. Voraussichtlich bis Freitag, 30. Oktober, müssen Autofahrer großräumige Umleitungen fahren.

Bis Freitag konnte der Verkehr zumindest noch in Richtung Odenthal durch die Baustelle rollen. Damit ist nun Schluss. Auch die Einmündung der Schlebuscher Straße liegt im gesperrten Bereich.

Endspurt auf der Baustelle

Grund für die Vollsperrung ist laut Bergisch Gladbacher Stadtverwaltung der Endspurt auf der Baustelle. Die Fahrbahn erhält ihre abschließende Asphaltdecke, anschließend folgen unter anderem die Markierungen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits Ende September abgeschlossen sein.

Großräumige Umleitungen ausgeschildert

Die Umleitungen sind großräumig ausgeschildert. Aus Köln kommender Verkehr wird bereits ab der Kempener Straße über Paffrath, Hebborn, Voiswinkel und Odenthal umgeleitet, in der Gegenrichtung beginnt die Umleitung am Kreisverkehr in Odenthal. Aus Leverkusen kommender Verkehr sollte ausschließlich die Bensberger/Leverkusener Straße nutzen, da die Schlebuscher Straße auf den nun gesperrten Abschnitt der Altenberger-Dom-Straße mündet. Autofahrer müssen mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen.

Einschränkungen für Anlieger

Besonders betroffen sind die Anlieger. Grundstücke an Altenberger-Dom-Straße und Brahmstraße sind grundsätzlich nur über den Fahner Weg erreichbar. Vom 17. bis 20. Oktober sind Zufahrten jeweils von 7 bis 17 Uhr nicht möglich. Am stärksten werden die Einschränkungen diese Woche von Mittwoch, 21. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober: Zwischen 6 und 17 Uhr bleiben die Zufahrten gesperrt, während Haftkleber aufgebracht und die neue Asphaltdecke eingebaut wird. Feuerwehr und Rettungsdienste können laut Stadtverwaltung weiterhin passieren.

Auch Buslinien betroffen

Auch Buslinien werden umgeleitet, Haltestellen verlegt oder zeitweise nicht bedient. Fahrgäste sollten die Hinweise der Verkehrsunternehmen beachten, rät die Stadtverwaltung. Läuft alles nach Plan, soll die Altenberger-Dom-Straße am 30. Oktober wieder freigegeben werden. (wg)