Kürten – Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag schwer, ein weiterer leicht verletzt worden, als an der Einmündung der Landstraße 289 auf die Bundesstraße 506 in Schanze insgesamt drei Autos zusammenstießen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Autofahrer aus Bechen kommend von der B 506 nach links auf die Landstraße (Bechener Straße) in Richtung Spitze abbiegen wollen. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Einer der beschädigten Unfallwagen. Copyright: Anton Luhr

Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Außerdem kam es noch zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen, der von der Landstraße auf die B 506 hatte abbiegen wollen.

Sowohl die Landstraße in Richtung Spitze als auch die B 506 waren für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.